Mihai Teja, antrenorul formației Metaloglobus, s-a arătat nemulțumit de o decizie de arbitraj luată de brigada condusă de Alina Peşu în remiza cu Hermannstadt (1-1).

Mihai Teja, după Metaloglobus - Hermannstadt: „Am semne de întrebare că a fost penalty”

Alina Pleșu i-a arătat cartonașul galben pentru simulare lui Abbey, în minutul 86, la un duel în careu cu Dragoș Albu. Teja s-a întrebat, după ce a văzut reluările, dacă echipa sa nu ar fi trebuit să beneficieze de un penalty. VAR nu a intervenit.

„Cu cât văd reluările mai mult tind să cred că l-a atins. Eu cred că din alergare îl mai și atinge. Acum din ce îmi arătați parcă îi încurcă picioarele. Îi era greu să simuleze la viteza jocului.

Nu vedem reluări de pe margine. Poate protestam de pe atunci. Îi încurcă picioarele. Unde se vede că nu e o mică atingere? Poate sunt subiectiv, sunt la cald. Am semne de întrebare că a fost penalty”, a declarat Mihai Teja, la Digi Sport.

Echipele din Metaloglobus - Hermannstadt 1-1

Hermannstadt a încheiat la egalitate, scor 1-1, meciul susţinut, luni, pe teren propriu, în compania echipei Metaloglobus, în etapa a 17-a a Superligii.

Pentru Metaloglobus a marcat Huiban, în minutul 60, din penalty, iar pentru FC Hermannstadt a înscris Neguţ, tot de la 11 metri, în minutul 82.

Metaloglobus: Gavrilaş - Lis (Tache - 79), Camara, Caramalău, Sava (Neacşu - 83)- Zakir (Ubbink - 69), Aggoun, Sabater, Abbey - Fernandes (Visic - 83), Huiban (Sârbu - 69). Antrenor: Mihai Teja

FC Hermannstadt: Căbuz - Căpuşă (Biceanu - 66), Karo, Bejan - Antwi, Albu, Jair (Gjorgjievski - 66), Ciubotaru (Stancu - 79) - Oroian, Chiţu (Buş - 79), Neguţ. Antrenor: Marius Măldărăşanu

Cartonaşe galbene: Sabater (15), Abbey (86)

Arbitri: Ionela Alina Peşu – Alexandru Filip, Daniela Constantinescu – Iulian Călin

Arbitri VAR: Cristina Trandafir, Radu Petrescu

Observator: Andrei Ioniţă

