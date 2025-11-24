VIDEO Ce-au fost și ce-au ajuns! Cât au jucat Răzvan Marin și Olimpiu Moruțan în meciul direct AEK Atena - Aris Salonic

Ce-au fost și ce-au ajuns! C&acirc;t au jucat Răzvan Marin și Olimpiu Moruțan &icirc;n meciul direct AEK Atena - Aris Salonic Stranieri
Zile grele pentru cei doi internaționali români.

AEK AtenaAris SalonicRazvan MarinOlimpiu MorutanRazvan Lucescu
Transferați în vară în campionatul Greciei după ce în ultimul sezon jucaseră sau promovaseră în Serie A, Răzvan Marin și Olimpiu Moruțan au început amândoi pe banca de rezerve în meciul direct din Super Liga elenă, AEK Atena - Aris Salonic, disputat duminică.

AEK, viitoarea adversară a Universităţii Craiova în Conference League, a învins-o pe Aris cu 1-0, după golul marcat de angolezul Zini (77).

Răzvan Marin a fost introdus pe teren la AEK Atena abia în minutul 84, în timp ce la Aris Salonic Olimpiu Moruţan a jucat din minutul 79.

Pentru puținele minute în care au evoluat, Sofascore i-a notat pe cei doi români cu 7.0 (Marin) și 6.6 (Moruțan) - ambii în media echipelor.

Răzvan Lucescu, victorie zdrobitoare: PAOK Salonic, serie de vis pe două fronturi

Tot duminică, PAOK Salonic, formația lui Răzvan Lucescu, și-a mai trecut un succes categoric în cont: 3-0 cu Kifisia pe teren propriu. Drumul gazdelor spre succes a fost deschis de autogolul lui Simon (43). 

Paradoxal însă, punctele au fost puse la adăpost abia spre finalul meciului. Pentru că atunci au venit golurile marcate de Taison (88, 90+3), fostul elev al lui Mircea Lucescu la Șahtior Donețk. Asta după ce Kifisia a rămas în zece, după eliminarea lui Sousa, în minutul 73.

PAOK a ajuns la opt victorii în ultimele zece meciuri oficiale. În campionat, echipa e pe locul 2, la două puncte de liderul Olympiakos. În Europa League, trupa pregătită de Răzvan Lucescu e pe 10 din 36, având 7 puncte strânse după patru meciuri. În Europa League, locurile 1-8 duc în optimi, iar pozițiile 9-24 asigură prezența în play-off-ul optimilor.

Clasamentul din Super Liga Greciei

