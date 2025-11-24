Transferați în vară în campionatul Greciei după ce în ultimul sezon jucaseră sau promovaseră în Serie A, Răzvan Marin și Olimpiu Moruțan au început amândoi pe banca de rezerve în meciul direct din Super Liga elenă, AEK Atena - Aris Salonic, disputat duminică.

AEK, viitoarea adversară a Universităţii Craiova în Conference League, a învins-o pe Aris cu 1-0, după golul marcat de angolezul Zini (77).

Răzvan Marin a fost introdus pe teren la AEK Atena abia în minutul 84, în timp ce la Aris Salonic Olimpiu Moruţan a jucat din minutul 79.

Pentru puținele minute în care au evoluat, Sofascore i-a notat pe cei doi români cu 7.0 (Marin) și 6.6 (Moruțan) - ambii în media echipelor.

