Mauricio Pochettino, pus pe lista neagră de membrii familiei regale din Qatar după înlocuirea lui Messi. Mesajul primit de antrenor

Lionel Messi a disputat, duminică seară, primul său meci în faţa fanilor parizieni.

Debutul pe Parc des Princes nu a fost, însă, pe placul starului argentinian, care a fost înlocuit în minutul 76 și a stârnit un adevărat scandal în sânul echipei, după ce a refuzat să dea mâna cu Pochettino în momentul schimbării.

Înlocuirea lui Messi nu a stârnit revoltă numai din partea argentinianului, Khalifa Bin Hamad Al Thani, fratele emirului din Qatar, a fost extrem de deranjat de măsura luată de Pochettino, motiv pentru care a ținut să-i transmită un mesaj amenințător prin intermediul rețelelor de socializare.

„Londra este un oraş minunat, ar trebui să ştii asta!”, a fost mesajul lui Khalifa Bin Hamad Al Thani, care a însoțit o fotografie cu Mauricio Pochettino.

London is a beautiful city..you know that.. pic.twitter.com/u6rluYyuVu