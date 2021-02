Masacru in Berceni! FCSB, UMILITA inca o data de Dinamo! Cat a putut sa se termine meciul jucat de echipa a doua

FCSB 2 - Dinamo 2 a fost ca Barcelona - Bayern. La propriu!

S-a terminat 2-8! Intr-un amical disputat la baza FCSB din Berceni, 'cainii' s-au impus cu un scor istoric in fata rivalei! La ambele echipei au jucat fotbalisti U17 si U19, anunta Gazeta Sporturilor. La FCSB n-au jucat insa jucatorii care au trecut pe la prima echipa in ultimele luni. Chiar si in aceste conditii, scorul e socant.



"FCSB 2 a mai avut un amical ieri, cu Metaloglobus, azi au jucat cu noi. Majoritatea jucatorilor de la ei au fost la juniori, la fel ca la echipa noastra. S-a terminat 8-2 pentru noi, pe sinteticul din baza. Si ei ne-au umilit la U17, a fost 6-0 in turul campionatului. A fost doar un amical acum, diferenta mare fata de un joc oficial", a spus antrenorul de la Dinamo 2, Emil Ursu, pentru sursa citata.

La echipa a doua a lui Dinamo a fost folosit si Catalin Hildan Jr., nepotul 'unicului capitan'.

