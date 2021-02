Duckadam ii critica pe cei de la FCSB dupa infrangerea cu Dinamo!  "Daca jucatorii nu vor realiza, FCSB poate sa piarda titlul"

Fostul mare portar al Stelei a fost dezamagit de atitudinea echipei din meciul cu Dinamo si trage un semnal de alarma in privinta sanselor la castigarea campionatului pe care le are FCSB.

Fostul presedinte de imagine de la FCSB ii avertizeaza pe fotbalisti cu privire la atitudinea pe care au avut-o in derby. Duckadam spune ca jucatorii nu realizeaza ce responsabilitate au cand joaca pentru FCSB si crede ca elevii lui Toni Petrea pot pierde titlul, tocmai din aceasta cauza.

"Eu nu zic neaparat ca trebuia folosit primul 11 din meciul trecut, pentru ca si ceilalti sunt jucatori ai FCSB-ului si sunt la fel de bine platiti. Ei trebuiau sa aiba atitudine. Din pacate, nu a fost un derby. A fost un derby doar din partea lui Dinamo, care a jucat pentru suporteri.

Din pacate, in ultimii ani, la FCSB nu se mai vede aceasta rivalitate din partea jucatorilor. Trateaza derby-urile ca pe oricare alt joc. Ca e amical, ca e in Cupa, acest meci trebuie castigat.Daca jucatorii nu vor realiza ca trebuie sa joace pentru echipa si fiecare va juca in continuare doar pentru el, atunci FCSB poate sa piarda lejer si anul acesta titlul", a declarat Duckadam, la emisiunea Fotbal Club, de la Digi Sport.