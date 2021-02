BREAKING NEWS | Becali a anuntat ce se intampla in RAZBOIUL pe Steaua! Ce a spus despre mutarea FCSB pe noul stadion de 100 de milioane al Stelei

Becali lasa de inteles ca nu mai exclude varianta mutarii pe noul stadion Steaua!

Gigi a refuzat pana acum subiectul, dar situatia pare sa se fi schimbat. Becali planuia sa mute FCSB pe stadionul Arcul de Triumf, finalizat si el in urma cu putin timp.

Stelistii se opun ideii de a-l avea pe Becali chirias pe stadionul de 100 de milioane ridicat in Ghencea. Fanii ros-albastri au anuntat proteste si cer orice efort pentru ca FCSB sa nu se intoarca in cartierul istoric al Stelei.



"Daca o sa jucam in Ghencea? Veti vedea. Nu trebuie sa afle Talpan miscarile noastre. Ei au treaba cu promovarea, dar sa vedem daca vor trece de echipa noastra a doua", a spus Becali pentru PRO Sport.

Planificata pentru toamna anului trecut, inaugurarea noului Steaua ar putea fi amanata pentru finalul lui 2021 din cauza restrictiilor cauzate de pandemie. Clubul Armatei ar vrea ca deschiderea stadionului sa se faca in prezenta suporterilor.