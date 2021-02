LOVITURA primita de Gigi Becali! Mutarea la FCSB care il duce in fata judecatorilor! "Ei trebuie sa afle adevarul! Nu ne pot fenta ca pe ultimii naivi!"

Gigi Becali are probleme din cauza transferurilor in care a fost implicat.

In cazul procesului lui Adrian Mititelu, pentru mutarea lui Mihai Costea, patronul ros-albastrilor a fost martor, dar acum el este implicat direct. Becali este parte reclamata de catre lichidatorul judiciar al fostei campioane din Liga 1, Otelul Galati, potrivit ProSport.

In vara lui 2020, Gigi Becali si Valeriu Iftime ar fi putut sa ajunga in fata judecatorilor din cauza transferului apartorului central Miron de la FC Botosani la FCSB.

In mai 2020, lichidatorul Mihail Bojinca a dezvaluit ca Valeriu Iftime nu avea voie sa faca afacerea cu Becali fara acordul sau, chiar daca Otelul este un club care a intrat in faliment de ani buni.

"FC Otelul SA detine 40 la suta din suma pentru un transfer de la FC Botosani al acestui sportiv. Nu se poate sa fie dat gratis la FCSB fara ca si noi sa semnam asa ceva. Eu nu ma pricep la ce este in lumea fotbalului, asa ca am angajat un avocat care e specialist in acest domeniu. Are cazul in lucru, iar in cel mult o saptamana ne va transmite concluziile sale si calea pe care o avem de urmat", spunea Mihail Bojinca pentru ProSport in mai 2020.

Intre timp, dosarul transferului lui Miron la FCSB a ajuns la judecatori, dupa ce Mihail Bojinca a decis sa ii dea in judecata pe Becali si Iftime.

"Momentan nu stiu cand este urmatorul termen de proces. Initial noi facusem plangerea la Tribunalul Bucuresti, dar sectia care trebuia sa judece dosarul si-a declinat competenta. Apoi si o a doua sectie si-a declinat competenta judecarii acestui dosar. Asa ca am ajuns pe la Curtea de Apel. Aici s-a decis pana la urma cine o sa judece acest dosar, dar nu va pot spune exact cand a fost dat si urmatorul termen. Avocatii mei se ocupa de acest caz.

L-am implicat si pe Gigi Becali in proces deoarece pana la urma si el este parte in transferul lui Miron, iar judecatorii trebuie sa afle adevarul. A stiut sau nu a stiut de la Iftime ca dansul are sa ne dea 40 la suta dintr-un ulterior transfer? Miron nu putea sa ajunga la FCSB si fara acordul nostru. L-am implicat pe Gigi Becali in proces pentru ca noi ne vrem banii pe acele 40 la suta din procente. De undeva tot trebuie sa ne recuperam banii. Acum ca Iftime i-a spus adevarul sau nu, atunci nu mai este treaba mea. Dar, nu ne pot fenta ca pe ultimii naivi", a spus pentru ProSport Mihail Bojinca.