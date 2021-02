BREAKING NEWS | Explicatii COMPLETE dupa razboiul de la FCSB! Ce spune omul acuzat de MM: "De la aia a plecat totul!"

Managerul de la FCSB, Mihai Stoica, si suporterii condusi de Gheorghe Mustata sunt in relatii reci dupa infrangerea cu Dinamo din Cupa.

Mustata i-a cerut chiar demisia imediat dupa joc, fiind convins ca MM a insistat ca 11-le de start sa aiba mai multe improvizatii.

Mihai Stoica a raspuns printr-o postare pe Facebook in care dezvaluia ruptura dintre el si Mustata, dar si faptul ca 'un bisnitar' aflat in cercul de apropiati ai liderului de galerie ar fi permis scandari la adresa fiicei lui MM in peluza, in perioada in care Mustata era inchis.

Copilu', suporterul acuzat de MM, se apara si spune ca el nu a facut decat sa incerce sa opreasca scandarile contra fiicei oficialului. Fanul explica de la ce a pornit conflictul dintre el si Mihai Stoica.

"La meciul cu Mlada, din sezonul trecut, am fost vreo 150 de oameni la Giurgiu, acolo s-a jucat. Cineva a dat tonul si nu s-a cantat pana la urma contra Teodorei. Suntem barbati. Vorbim intre noi, nu jignim copii, rude, vorbim unii cu altii. S-a amplificat acum scandalul si m-a gasit pe mine tap ispasitor. Nu am nimic de impartit cu MM. Aveam o deplasare la Severin, am fost la baza si ne-a promis doua autocare. Ne-am strans la Arena Nationala si n-a mai venit niciun autocar. Cu Narcis Raducan am avut o relatie foarte buna. De MM a zis lumea ceva, dar nu de fata lui. Nu vorbesc de fata lui MM Stoica, sincer.

Nu-mi permit. S-a incercat sa se cante chestia asta la adresa fetei, dar am oprit imediat. N-are nicio vina fata ca m-am certat eu cu MM. Ar trebui sa fim o familie, sa fim uniti. El e manager la Steaua, trebuie sa rezolve problemele, nu sa-si bata capul cu ce facem noi in galerie. Am avut o relatie buna cu el pana la chestia asta cu deplasarea de la Severin. M-a jignit pe Facebook, m-a facut bisnitar. A folosit cuvinte urate. Nu e greu sa dai de numarul meu de telefon. Nu sa dam mesaje pe Facebook si pe Istangram.

Cu MM nu am mai vorbit de un an si ceva, de la chestia cu autocarul. Eu am aplanat atunci cand a fost cu scandarile. Am vrut sa merg cu Mustata la el, sa avem o discutie omeneasca, sa colaboram ca suntem in aceeasi barca. Nu vreau sa aparem prin presa, pana la urma toate galeriile au vandut bilete, s-o spunem pe fata, nu sunt doar eu bisnitar", a comentat Copilu' in direct la Radio Sport Oficial.