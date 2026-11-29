Laurențiu Reghecampf are, deocamdată, niște rezultate sub așteptări, în acest al treilea mandat la FCSB. Per total însă, dacă ne uităm pe rezultatele lui „Reghe“ din 2024 încoace, acesta e e plus.
Cu trei trofee cucerite, cât timp a fost plecat din țară, cu Esperance (Tunisia) și cu Al-Hilal Omdurman (Sudan), românul și-a îmbunătățit mult cota, intrată pe o pantă descendentă, în perioada 2018-2024. Dovadă și faptul că, deși s-a întors în țară, numele lui Reghecampf e legat, în ultimele săptămâni, de niște echipe, în căutarea unor antrenori. Chiar acum câteva zile, presa arabă a speculat că actualul „principal“ al FCSB-ului e pe lista clubului MC Alger, participant în grupele Champions League. Înainte de apariția acestei variante, s-a scris că „Reghe“ rămâne și în vizorul clubului Al-Hilal Omdurman, pentru o viitoare colaborare. Asta în ciuda faptului că despărțirea din această vară a fost cu iz de „trădare“ din partea antrenorului român.
Laurențiu Reghecampf, așteptat în... Kuweit!
Nu doar echipele africane, unde „Reghe“ a cucerit ultimele sale trofee, îl monitorizează pe antrenorul român. Acesta tocmai a fost propus în... Kuweit. Vorbim despre o țară în care antrenorii români au lăsat o impresie bună, de-a lungul anilor. În micuțul stat din zona Golfului Persic, au activat Florin Motroc, Ilie Stan sau Ion Marin. La un moment dat, în perioada 2005-2006, naționala din Kuweit a fost condusă de Mihai Stoichiță.
Acum, cel mai important site dedicat fotbalului din Kuweit a publicat lista unor antrenori străini, aflați în vizorul cluburilor din această țară. În capul listei, e trecut numele lui Laurențiu Reghecampf, după cum se poate vedea aici.
Laurențiu Reghecampf a activat în zona arabă
De-a lungul carierei sale de antrenor, „Reghe“ a avut mai multe echipe din zona Golfului Persic. În prima sa experiență arabă, el a ajuns la Al-Hilal Riad. Se întâmpla în sezonul 2014-2015, după rezultatele excelente pe care românul le-a avut cu FCSB. La vremea respectivă însă, Reghecampf a dat-o în bară: a pierdut finala Champions League cu Al-Hilal Riad, deși a întâlnit o echipă cotată cu șansa a doua, Western Sydney (Australia). Ulterior, „Reghe“ a activat și la alte grupări din Orient, precum Al-Wahda (Emirate), Al-Wasl (Emirate), Al-Ahli Jeddah (Arabia Saudită) și Al-Tai (Arabia Saudită).