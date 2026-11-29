Laurențiu Reghecampf are, deocamdată, niște rezultate sub așteptări, în acest al treilea mandat la FCSB. Per total însă, dacă ne uităm pe rezultatele lui „Reghe“ din 2024 încoace, acesta e e plus.

Cu trei trofee cucerite, cât timp a fost plecat din țară, cu Esperance (Tunisia) și cu Al-Hilal Omdurman (Sudan), românul și-a îmbunătățit mult cota, intrată pe o pantă descendentă, în perioada 2018-2024. Dovadă și faptul că, deși s-a întors în țară, numele lui Reghecampf e legat, în ultimele săptămâni, de niște echipe, în căutarea unor antrenori. Chiar acum câteva zile, presa arabă a speculat că actualul „principal“ al FCSB-ului e pe lista clubului MC Alger, participant în grupele Champions League. Înainte de apariția acestei variante, s-a scris că „Reghe“ rămâne și în vizorul clubului Al-Hilal Omdurman, pentru o viitoare colaborare. Asta în ciuda faptului că despărțirea din această vară a fost cu iz de „trădare“ din partea antrenorului român.

Laurențiu Reghecampf, așteptat în... Kuweit!