La cum arată traseul fotbalistic al lui Octavian Popescu, pe viitor, el poate fi folosit pentru a le vorbi tinerilor despre greșelile pe care el le-a comis și de care ei ar trebui să se ferească!

O singură statistică spune totul despre Tavi Popescu și ce a ajuns el, la ora actuală. Concret, în tot anul 2026, care se apropie de final, acest jucător, de profil ofensiv, a marcat... 3 goluri. În 35 de meciuri! Iar „seceta“ de acum vine după alte sezoane, în care fostul star al FCSB-ului a dezamăgit:

*2025-2026: 41 de meciuri, 2 goluri, 3 pase de gol

*2024-2025: 25 de meciuri, 4 goluri, 1 pasă de gol

*2023-2024: 39 de meciuri, 3 goluri, 3 pase de gol

Atenție: cifrele de mai sus sunt rezultatul unor partide jucate în România, unde nivelul e scăzut. Într-un final însă, după ce l-au tot împins de la spate, inclusiv cei de la FCSB și-au luat mâna de pe Tavi Popescu. Așa a ajuns acesta, în Grecia, la Levadiakos, sub comanda lui Elias Charalambous.

Tavi Popescu, zero barat, în Grecia

Acest împrumut, la Levadiakos, a fost gândit ca o mutare care să relanseze cariera lui Tavi Popescu. Acum însă, la aproape trei luni distanță, nu poate fi vorba despre nicio relansare. La Levadiakos, aripa de 1,80 de metri își continuă seria evoluțiilor modeste. Dovadă și faptul că n-a avut nicio contribuție concretă la rezultatele penultimei clasate din prima ligă.

Astăzi, în înfrângerea cu OFI Crete, scor 0-1 în deplasare, Tavi Popescu a fost titular, din nou, la Levadiakos. Și a rămas pe teren până în minutul 80. Degeaba însă! A fost notat cu 6 de Flashscore, având o evoluție sub media echipei (6,3). Doar trei jucători titulari ai oaspeților au primit note mai mici, comparativ cu Tavi Popescu.

De când a ajuns, la Levadiakos, la mijlocul lunii septembrie, fostul star al FCSB-ului e blocat la zero: niciun gol și nicio pasă de gol, în opt meciuri!

Șut, fără strălucire, Pantea, bilanț pozitiv

La Levadiakos, s-a format un grup de foști FCSB-iști. Adrian Șut (27 de ani), împrumutat de la Al-Ain (Emirate), a avut zece apariții, sub comanda lui Elias Charalambous, fără gol și fără pasă de gol. În schimb, Alexandru Pantea (23 de ani) s-a descurcat cel mai bine: a bifat și el zece apariții, în acest sezon, marcând o dată și oferind o pasă de gol.

După 12 etape, Levadiakos ocupă locul 13 din 14 cu 7 puncte. În prima ligă din Grecia, formațiile care vor termina sezonul regulat pe pozițiile 9-14 vor ajunge în play-out.