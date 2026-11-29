În vara anului trecut, încă un fotbalist se putea adăuga pe lista ”țepelor” luate de Gigi Becali când vine vorba de transferuri.

Maratonul Ligue 1, pe VOYO: Auxerre - Marseille 0-2! Toulouse - Rennes 3-0 se joacă ACUM. Urmează Lyon - Monaco, de la 21:45

Maratonul Ligue 1, pe VOYO: Auxerre - Marseille 0-2! Toulouse - Rennes 3-0 se joacă ACUM. Urmează Lyon - Monaco, de la 21:45

Gigi Becali l-a trimis la echipa a doua după ce l-a văzut în FCSB - Csikszereda: "Nu se poate așa ceva!"

Chivu rămâne aproape de lider! Cum arată clasamentul din Serie A, după ce Inter a spulberat Genoa lui Șucu

Gigi Becali s-a răzgândit și a anunțat încă o plecare de la FCSB: "Îi mulțumim pentru tot ce a făcut la noi"

În vara anului trecut, s-a vorbit intens despre transferul mijlocașului sârb Stefan Pirgic de la Zeleznicar Pancevo.

Pirgic a început fotbalul la FK Rad, iar de-a lungul timpului a trecut prin academiile celor de la Steaua Roșie, Partizan și Vozdovac, a debutat la seniori la Smederevo, iar după doar câteva luni a ajuns liber de contract la Vozdovac, iar mai apoi la Zeleznicar Pancevo, unde a impresionat.

Gigi Becali a făcut o ofertă concretă pentru fotbalistul de 23 de ani. FCSB a pus pe masă un milion de euro celor de la Zeleznicar Pancevo, iar totul părea că se îndreaptă spre finalizarea transferului, dar mutarea a picat în ultimul moment, după ce Pirgic a refuzat să meargă la FCSB. Mai mult, pe fir intrase și Viktoriz Plzen, care, în cele din urmă, a obținut transferul după ce le-a plătit celor de la Zeleznicar nu mai puțin de 3 milioane de euro, plus 10 procente dintr-un transfer ulterior.

Dar cum se descurcă Stefan Pirgic la Viktoria Plzen și ce înseamnă asta pentru FCSB? În momentul în care FCSB l-a ofertat pe Pirgic, mijlocașul era cotat la 800.000 de euro, dar, după transferul în Cehia, cota acestuia a explodat și a ajuns la 1,8 milioane de euro, asta în condițiile în care nu a rupt norii la noua echipă.

Pirgic și-a făcut apariția în 22 de meciuri la Viktoria Plzen, însă a acumulat doar aproximativ 760 de minute în condițiile în care a fost mai mult rezervă. Mijlocașul a fost titularizat doar în șase meciuri și a reușit să înscrie doar două goluri.