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Alex Dobre este, fără doar și poate, unul dintre liderii de la Rapid. Ajuns în Giulești în urmă cu două sezoane, atacantul a demonstrat că este peste nivelul SuperLigii.

Ultimatum pentru Alex Dobre la Rapid

Contractul lui Alex Dobre cu Rapid este scadent în vara lui 2027, astfel că fanii au emoții în ceea ce privește prelungirea înțelegerii. Dacă nu se va ajunge la un consens, atacantul poate semna cu orice club în perioada de mercato de iarnă.

În prezent, jucătorul are o remunerație lunară de 12.000 de euro. Oficialii clubului i-au făcut o ofertă de prelungire cu un salariu de 15.000 de euro, însă Dobre nu a fost de acord cu cele oferite.

Acest subiect a fost abordat și de Victor Angelescu. Oficialul giuleștenilor a expus că trebuie să se ajungă la un acord până la finalul anului în curs. Dacă acest lucru nu se va întâmpla, atunci Alex Dobre ar putea fi inclusiv vândut în mercato de iarnă, asta pentru a nu exista riscul ca jucătorul să plece liber de contract de la Rapid.

„Dobre e un jucător foarte important pentru noi, el știe că ne dorim să prelungim, am avut discuții. Și el își dorește, dar e o negociere. Trebuie să respectăm anumite lucruri și să respectăm anumite sume. El își dorește un anumit salariu, vom vedea dacă vom ajunge la un consens.

Clar, există și această posibilitate să fie vândut, vom vedea. Toate deciziile se vor lua cu Daniel Pancu, cu directorul sportiv și Dan Șucu. Negocierile trebuie finalizate până la finalul anului pentru ca Daniel Pancu să știe pe cine se va baza”, a declarat Victor Angelescu, potrivit Digi Sport.