Gigi Becali l-a trimis la echipa a doua după ce l-a văzut în FCSB - Csikszereda: "Nu se poate așa ceva!"

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La pauză, Laurențiu Reghecampf a decis să îl trimită în teren și pe Ofri Arad, dar israelianul a rezistat doar 30 de minute, pentru că enervat de evoluția slabă a jucătorului, Reghe l-a înlocuit cu Aymen Boutoutaou.

Jurnalistul Mihai Mironică l-a criticat pe Laurențiu Reghecampf pentru atitudinea pe care antrenorul roș-albaștrilor a avut-o față de Ofri Arad în meciul cu Csikszereda Miercurea Ciuc.

Concret, Mironică a observat un dublu standard în atitudinea antrenorului de la FCSB. Într-un moment în care FCSB nu era în pericol să piardă cele trei puncte, antrenorul l-a umilit public pe fotbalistul israelian și l-a scos din teren după doar 30 de minute deși mai era foarte puțin din joc. În schimb, la meciurile precedente, când Denis Drăguș, atacantul transferat cu surle și trâmbițe de către Gigi Becali, a avut o prestație care a lăsat mult de dorit, Reghecampf nu spus nimic și nici nu a recurs la astfel de gesturi.

”Meciul era rezolvat în repriza a doua, nu era o mare tensiune. Era clar că FCSB va câștiga la cum stăteau lucrurile în repriza a doua, chiar dacă nivelul echipei a scăzut. Csikszereda nu arăta că are forța de a o împiedica pe FCSB să câștige acest meci. Și atunci vii și faci așa ceva într-un moment în care situația nu era dramatică. În meciurile precedente, FCSB nu a reușit să înscrie niciun gol, iar Drăguș a jucat cum nu am văzut, eu nu am văzut nici în curtea școlii așa ceva. Să iei toate mingile, să driblezi în lateral, în spate, să ai variante de pasă, dar tu să alegi să o mai ții, să pierzi mingea, să iasă și gol la un moment dat, să trimiți șuturi din orice direcție, din orice unghi și să fii și căpitan.

A avut tupeul Reghe să îi zică ceva lui Drăguș care câștigă enorm și are statutul ăsta de preferat, de jucătorul iubit de Gigi Becali? Mai vedem și latura asta caraghioasă. Într-un moment în care nu se impunea să fii aspru cu un jucător în văzul lumii, el face lucrul ăsta, dar când e vorba cu adevărat să corectezi jocul unui atacant care evolua absurd, iar echipei îi mergea rău, atunci Reghe nu a avut nicio intervenție”, a spus Mihai Mironică la VOYO SPORT LIVE.