Șumudică a anunțat că va efectua câteva schimbări în primul 11 față de eșecul de pe teren propriu, 1-3, împotriva Universității Cluj.

Marius Șumudică a prefațat FC Argeș - CFR Cluj

De asemenea, el se așteaptă de la cumnatul său, Bogdan Andone, să pregătească o tactică agresivă împotriva „feroviarilor”.

„Orice meci este greu. Orice meci pentru noi este un derby. Va trebui să mergem la Pitești (n.r.- la Mioveni, pe Stadionul Orășenesc) și să recuperăm punctele pierdute acasă. Cu siguranță vor fi ceva schimbări (n.r.- în primul 11 față de duelul cu „U” Cluj), dar va fi destul de dificil. N-am avut timp.

Biliboc va juca. Este un jucător de bază, pe care eu nu-l consider under. Biliboc va fi în primul 11 și va juca acest meci.

Șumudică l-a analizat și pe Bogdan Andone

(n.r.- despre Bogdan Andone) Îl cunosc foarte bine, e cumnatul meu, a fost secundul meu, știu ceea ce pregătește. Este un tip foarte agresiv, care a făcut niște rezultate incredibile la Botoșani și Argeș.

Pentru ei e un meci de totul sau nimic. Mă aștept la un meci dificil. Suntem pregătiți, încercăm să scoatem maximum din acest joc”, a declarat Marius Șumudică.

CFR Cluj se află pe locul 10 în Superligă, cu 13 puncte. FC Argeș ocupă poziția a 13-a, la două „lungimi” distanță de ardeleni.