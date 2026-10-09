În contextul problemelor grave financiare de la CFR Cluj, Marius Șumudică a decis să îi ia locul lui Antonio Folha pe banca tehnică a ardelenilor.

Scenariu negru pentru CFR Cluj

Rezultatele nu au întârziat să apară, tehnicianul reușind să obțină patru victorii, trei înfrângeri și un egal. Marius Șumudică își putea îmbunătăți palmaresul, însă CFR a pierdut derby-ul Clujului, 1-3 în fața lui „U”.

Așa cum v-a obișnuit, VOYO SPORT LIVE propune cele mai interesante subiecte din fotbalul românesc și nu numai. În ediția de vineri, 9 octombrie, Andrei Grecu i-a avut în platou pe Ion Alexandru și Robert Niță.

Ion Alexandru a amintit de faptul că Marius Șumudică, în cariera sa de antrenor, nu a avut continuitate, iar, cel mai probabil, dacă va primi o ofertă în iarnă, sunt șanse mari să o părăsească pe CFR Cluj.

Totodată, cunoscutul comentator e de părere că cei din club trebuie să găsească cât mai repede soluții. Motivul? Dacă echipa va retrograda, atunci CFR Cluj are șanse foarte mari să se desființeze.

„Sincer, îl respect foarte mult pe Marius Șumudică pentru cariera sa de antrenor și jucător. Mi se pare că Marius Șumudică este în permanență la un interviu de angajare. Tot timpul găsește o soluție să se laude pentru un potențial angajator.

Având în vedere că în cariera sa a ajuns pe la 40 de contracte... A stat 6 luni - 1 an maxim la o echipă pentru că întotdeauna și-a găsit o altă echipă pe care se pregătea să o ia în timpul altui contract. Asta nu e ok pentru echipa la care este acum. E păcat, aduce niște jucători și, cel mai probabil, în iarnă va primi o altă ofertă și va pleca, va lăsa CFR Cluj cu niște fotbaliști cu care nu va putea lucra următorul antrenor. Continuitatea este mare problemă a lui Marius Șumudică, atunci când a stat puțin mai mult, a luat titlul, cu Astra.

E clar că CFR Cluj este în cel mai delicat moment al existenței sale de la Paszkany în prezent. Trebuie să găsească o soluție antrenorul, patronul pentru ca această echipă să se redreseze. Dacă CFR Cluj va retrograda, cel mai probabil se desființează!”, a declarat Ion Alexandru la VOYO SPORT LIVE.