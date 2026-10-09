CFR Cluj și ”U” Cluj au disputat etapa restantă #4 înainte să înceapă runda cu numărul 11 din sezonul regulat al Superligii României. La capătul celor 90 de minute, formația dirijată de Marius Șumudică a pierdut pe ”Constantin Rădulescu”, scor 1-3.

Reacție categorică după ce Marius Șumudică a anunțat iadul la CFR Cluj: ”Nu exagerează! Cred că asta se va întâmpla”

La finalul meciului, Marius Șumudică, antrenorul lui CFR, a explicat că pentru gruparea din Cluj este un an de tranziție și că în actuala stagiune clubul feroviar se va lupta pentru salvarea de la retrogradare.

Victor Angelescu, președinte la Rapid, a ascultat declarațiile lui Șumudică după meciul de la Cluj și îi dă dreptate fostului antrenor din Grant. Oficialul giuleștenilor sugerează că doar cu întărirea lotului poate CFR Cluj să meargă bine în acest sezon.

”Nu cred că exagerează. Nu cred că-și caută alibi. Eu cred că se vor bate pentru salvarea de la retrogradare. Sigur, contează și ce fac în iarnă. Poate mai... Știu că iar au interzis la transferuri.

Mai e și a doua parte a campionatului. Poate aduc jucători. Șumudică a spus că-i lipsesc fundașii centrali. Poate aduce. Nu trebuie să dai o grămadă de bani”, a spus Victor Angelescu la Prima Sport.

Marius Șumudică: "Trebuie să ne luptăm pentru salvarea de la retrogradare, nu să visăm la play-off"

După meci, Marius Șumudică a vorbit despre diferența de valoare dintre cele două echipe, dar și despre improvizațiile la care a fost nevoit să apeleze, în special în zona fundașilor centrali. Antrenorul lui CFR Cluj a spus din nou că obiectivul clubului este salvarea de la retrogradare, nu play-off-ul.

"Asta înseamnă valoarea jucătorilor... când faci schimbări și vin jucători de națională, gen Drammeh sau Lukic. Am comis niște greșeli. Un henț discutabil pentru că mâna lui Kun e împinsă de Lukic. Penalty-ul i-a băgat în joc, până atunci nu avuseseră nicio ocazie clară de a marca. Trebuie să ne adunăm și să vedem ce putem face mai departe.

Noi ne-am îmbătat cu apă rece. Anul ăsta e de tranziție, am format o echipă peste noapte și trebuie să ne luptăm pentru salvarea de la retrogradare, nu să visăm la play-off. Asta e diferența! Ei vorbesc acum să-i ia pe Stanciu și Burcă. Despre ce vorbim? Asta e puterea lui U Cluj!

Am dat șanse, au intrat toți, am băgat atacanți, dar asta e. Dacă eu joc cu Simao și Braun fundași centrai, vă dați seama că e dificil.

Eu spun realitatea. Dacă suporterii au așteptări, îmi pare rău. E un an de tranziție, în care CFR trebuie să se salveze de la retrogradare. Suntem în insolvență, avem probleme financiare. Trebuie să vedem pe plan sportiv ce putem îmbunătăți. Suntem pe locul 8, în buza play-off-ului, ne așteaptă două deplasări. Mergem la FC Argeș, UTA și ne vine Dinamo.

Eu nu răspund pentru nimic. Răspund doar pentru pregătirea jucătorilor. Ați văzut vreo crampă? Eu am spus că jucătorii vor arăta fizic diferit din octombrie. Mai departe, nu pot transforma jucătorii peste noapte. Asta e diferența acum între noi și U Cluj. Să fim realiști și să vedem cu cine ne batem!

În momentul în care inventez fundași centrali, ba pe Abeid, ba pe Simao, e greu să scoți rezultate, dar asta este", a spus Marius Șumudică.