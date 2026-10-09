Marius Șumudică are interzis în cantonamentul lui CFR Cluj: „Nu pot să mă urc în taxi, sunt Şumudică”

Marius Șumudică are interzis în cantonamentul lui CFR Cluj: „Nu pot să mă urc în taxi, sunt Şumudică” Superliga
SPORT.RO
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Marius Șumudică a explicat cât de gravă este situația financiară de la CFR Cluj.

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”U” Cluj s-a impus în fața lui CFR Cluj, scor 3-1, într-un meci restant din runda a 4-a din Superliga, care s-a disputat pe terenul „feroviarilor”.

Golurile „șepcilor roșii” au fost marcate de Macalou (51', 71') și de Mendy (55'), iar reușita „feroviarilor” i-a aparținut lui Drazic (14').

Marius Șumudică a prezentat crudul adevăr de la CFR Cluj: „Stăm fiecare acasă”

La finalul derby-ului cu ”U” Cluj, antrenorul lui CFR a dezvăluit că nu a fost în cantonament cu jucătorii, pentru că fondurile echipei din Gruia sunt limitate. 

Marius Șumudică a preferat să vină cu mașina personală la stadion pentru meciul cu ”U” Cluj.

„Eu nu stau în cantonament cu echipa. Stă doar un antrenor cu echipa. Nu că nu mi-aş dori, dar înţelegeţi de ce nu stau în cantonament cu echipa… E treaba voastră să înţelegeţi. Staff-ul meu nu stă în cantonament, stăm fiecare acasă. Stă un singur om cu echipa.

Să ajung la şedinţă, la hotel, trebuie să mă duc cu ceva. Nu pot să mă duc cu Boltul, că sunt Şumudică, nu pot să mă urc în taxi. Aţi înţeles? Am ajuns cu maşina mea acolo. Ce trebuia să fac? Să vin cu autocarul? Am venit cu maşina lângă autocar.

Azi a fost prima oară. Altfel, nu mă dezic de echipă, fac deplasările cu autocarul. N-au fost locuri la hotelul respectiv şi trebuia să mă deplasez cu maşina în Cluj. Să vin cu taxiul sau ce? Sau să las maşina la hotel şi acum cu cine să merg s-o iau?”, a spus Şumudică.

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În urma acestui rezultat, ”U” Cluj a urcat pe poziția a cincea în clasamentul Superligii și are 18 puncte din 10 meciuri jucate.

De cealaltă parte, CFR Cluj se situează pe poziția a 8-a în campionat după zece etape și are 13 puncte.

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