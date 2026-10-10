Tribunalul Cluj a aprobat cererea de intrare în insolvență pe 20 august, după solicitarea depusă de club cu șase zile înainte. RTZ&Partners SPRL, compania condusă de Răzvan Zăvăleanu, a fost desemnată administrator judiciar. Acesta a mai gestionat procedura de insolvență a lui CFR Cluj între 2015 și 2017, precum și pe cea a lui Dinamo.

„Probabil va fi cea mai mare masă credală”

Zăvăleanu a explicat că perioada de depunere a cererilor de creanță s-a încheiat, iar următorul pas este stabilirea tabelului creditorilor. Administratorul judiciar estimează că datoriile clubului ar putea forma cea mai mare masă credală întâlnită de el în fotbal.

„Așteptăm să vedem prima variantă de tabel de creditori. A expirat perioada depunerii cererilor pentru creanțe, așa că urmează să vedem care sunt datoriile companiei.

Ceea ce spun este că facem eforturi să menținem clubul pe linia de plutire din resurse proprii și, în același timp, va trebui să facem eforturi să găsim sursele de finanțare necesare pentru a acoperi masa credală. Avem oarecare timp la dispoziție, 9 luni, un an de zile. Dar, în acel moment, fie va trebui să avem finanțarea asigurată de proprietarii companiei, fie să primim o injecție de capital ca să acoperim datoriile creditorilor. Probabil va fi cea mai mare masă credală pe care am avut-o la un club de fotbal. Atmosfera este bună, se lucrează serios, e liniște. Oamenii care lucrează zi de zi nu trebuie să aibă presiunea care apasă pe noi. Astăzi, aparent, clubul se poate susține din ceea ce produce, deci nu trebuie să existe o îngrijorare pe termen scurt-mediu. Eu sunt încrezător că vom reuși într-un fel sau altul.

Majoritatea creditului provine din împrumuturile făcute de domnul Varga CFR-ului”, a spus Zăvăleanu.

Ce s-a întâmplat cu investitorul elvețian

Hendrik Klein fusese prezentat de Ioan Varga drept noul președinte și un potențial investitor al clubului. Planul anunțat presupunea ca investitorii elvețieni să contribuie la acoperirea datoriilor, iar ulterior să preia acțiunile patronului.

Răzvan Zăvăleanu a dezvăluit însă că nu a mai avut niciun contact cu omul de afaceri după primele zile petrecute de acesta la club.

„Domnul din Elveția era aici chiar înainte de intrarea în insolvență. L-am văzut o dată în primele zile la club, n-am discutat nimic, apoi a dispărut și nu l-am mai văzut niciodată”, a spus administratorul judiciar la sptfm.ro.