Marius Croitoru condamna arbitrajul! "Acum sa mai vad cine zice ca sunt favorizat!" Ce spune antrenorul Botosaniului dupa infrangerea cu Astra

Botosani a pierdut in deplasare cu Astra si a ratat ocazia de a urca pe locul 2. Moldovenii au acuzat arbitrajul la finalul meciului si Marius Croitoru spune acest meci a fost pierdut pe nedrept.

"Acum sa vad ca mai ies alti antrenori si spun ca sunt favorizat de arbitraj. Tamas se impiedica de piciorul lui Keita, dam gol valabil si apoi spune lumea ca eu am arbitraj. Suntem cea mai dezavantajata echipa, e incredibil. Este un meci de play-off, cu implicare pentru cupele europene. Din punctul meu de vedere nu consider ca au pierdut baietii meciul, ci altcineva.

Mi-as dori ca de azi incolo cei care se ocupa de arbitraj sa fie mai atenti. Nu e posibil sa ai asemenea arbitraj la un meci de cupele europene.

Pe mine ma deranjeaza ca ne-a anulat golul si nu ne-a dat penalty. Nu ma deranejaza ca le-a dat lor penalty. E posibil sa mai fi avut si ei un penalty la faza lui Chindris, dar pe mine ma intereseaza de noi, ca a fost inainte faza noastra", a spus Marius Croitoru la finalul partidei.

Andrei Chindris: "Am avut gol valabil!"

Botosani a reusit sa deschida scorul in minutul 11 prin Keita, insa arbitrul a anulat reusita pentru un fault in atac asupra lui Tamas. Fundasul Astrei a cazut usor si cei de la Botosani nu au fost de acord cu decizia centralului.

"Am marcat, am avut gol valabil. Am jucat, am avut ocazii. Din pacate a venit acel penalty. Asta e, vom merge inainte si vom da totul la urmatorul meci.

E vorba ca ne dorim sa castigam fiecare meci si cand dai gol si ti-l anuleaza. Apoi dupa inca o faza hent in careu si penalty pentru noi, iar nu iti da. Din pacate se iau decizii proaste", a spus Chindris la finalul meciului.