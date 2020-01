"Poate sa joace asa la orice echipa!" Intra Miron direct titular? Marius Croitoru stia de acum 6 luni ca fundasul va pleca la FCSB! Declaratii de ULTIM MOMENT ale antrenorului moldovenilor

Marius Croitoru a vorbit despre transferul lui Miron la FCSB.

Transferul fundasului de la Botosani la FCSB este aproape oficializat. Jucatorul mai trebuie sa evolueze pentru moldoveni trei meciuri si apoi va face pasul la echipa ros-albastra.

Antrenorul celor de la FC Botosani, Marius Croitoru, a vorbit despre transferul lui Miron si spune ca se astepta ca fundasul moldovenilor sa faca acest pas.

"Da, l-am pierdut pe Miron, ma asteptam la aceasta mutare pentru ca toata perioada aceasta de 6 luni de cand sunt antrenor, copilul a jucat foarte bine in separanta ca va prinde un contract foarte bun. Ii multumesc pentru tot, chiar daca mai avem o luna de zile impreuna. Este un profesionist, un baiat deosebit, nu imi fac nici cea mai mica problema ca nu va juca bine, o va face la fel de bine ca pana acum. Intelegerea noastra a fost ca daca va pleca acum, FCSB va trebui sa plateasca o suma de bani. Nu stiu cum vede antrenorul FCSB echipa, Andrei Miron poate sa joace la orice echipa titular. In primul rand, este un baiat destul de inteligent. Eu cred foarte mult in el, este un om deosebit. Suntem 3 echipe care ne batem cu sanse reale la play-off. Eu cred in sansele mele, sanse pe care la inceputul campionatului nu stiu cati ni le acordau. Poate intra si Craiova printr-o conjuctura nefavorabila in play-out.

Seroni a facut vizita medicala astazi. Este un jucator in care eu imi pun mari sperante. Normal ca Seroni nu poate fi la nivelul lui Miron. Vom incerca oricum sa mai aduc un fundas central. Mai vreau sa aduc un atacant si un mijlocas, ambii din afara", a declarat Marius Croitoru la Digi.