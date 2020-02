"Nu am respect fata de ei!" Marius Croitoru sterge pe jos cu FCSB inainte de primul meci din play-off: "Trebuia sa ii batem cu vreo 6-0!" Ce a putut sa spuna

Antrenorul celor de la Botosani, declaratii incredibile la adresa celor de la FCSB.

FC Botosani a castigat ieri derby-ul Moldovei, scor 2-1 impotriva celor de la Poli Iasi, iar prima etapa din play-off, o vor disputa pe teren propriu impotriva celor de la FCSB. La finalul partidei, antrenorul celor de la FC Botosani, Marius Croitoru, a luat foc si a facut o serie de declaratii incredibile la adresa celor de la FCSB.

"Am vazut ca ei nu se tem de noi, nu au nicio teama, asa ca nu e niciun fel de problema. Nu am teama de nimeni, nu am respect fata de nimeni in teren. Eu i-am luat trei puncte Stelei. I-am batut cu 2-0 fara drept de apel, trebuia sa fie vreo 6-0. In spatele fundasilor mei se mai juca o miuta, nu au trect jumatatea terenului in a doua repriza. FC Botosani nu are nicio relatie de prietenie cu absolut nicio echipa. FC Botosani are o relatie strict de bussines, relatia domnului Iftime cu domnul Becali. Unul vinde, celalat cumpara", a declarat Marius Croitoru la finalul meciul castigat de FC Botosani cu Iasi.