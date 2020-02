"Nu este ceea ce imi doresc." Marius Croitoru trage un semnal de alarma! Seara MAGICA la Botosani, dar antrenorul nu este multumit

Botosani s-a impus cu 2-1 pe teren propriu in fata lui Poli Iasi.

Botosani a intrat la vestiare in dezavantaj, dupa ce Omoh a deschis scorul in minutul 30 cu un sunt din afara careului. In repriza secunda, echipa lui Marius Croitoru a reusit sa rastoarne scorul si s-a impus cu 2-1. Botosani termina sezonul regulat pe pozitia a 3-a si este prima oara in istorie cand reusesc acest lucru.

Marius Croitoru a aparut la interviu foarte suparat si motivul este jocul slab prestat de elevii sai in prima repriza. Antrenorul a tras un semnal de alarma si a spus ca nu este normal ceea ce s-a intamplat si ca nu si-a recunoscut echipa:

"Nu este ceea ce imi doresc. Nu mi-am recunoscut echipa in prima repriza. Nu sunt multumit de evolutia jucatorilor. E o victorie, dar umbreste ceea ce am aratat pana acum. Am scris o pagina de istorie pentru ca am castigat astazi, cele trei puncte ne-a dus in fata pozitiei de pe locul 3, ceea ce e mai mult decat onorabil. Vreau sa trag un semnal de alarma pentru ca nu e ok ce s-a intamplat in prima repriza. Le-am spus la pauza sa iasa afara si sa castige, pentru ca sunt fata in fata cu istoria. Trebuie sa bata pentru Botosani si vor ramane in mintea tuturor. Aceasta generatie a dus echipa pe locul 3 dupa 26 de etape si e meritul lor.

Nu am teama de nimeni, nu am respect fata de nimeni in teren. In afara terenului respectam pe toata lumea, dar pe teren e un razboi. Noi incercam din toate puterile sa mergem in Europa", a spus Marius Croitoru la finalul meciului.