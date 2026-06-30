Fostul arbitru internațional Marius Avram susține că în arbitrajul românesc se duce o luptă importantă pentru șefia Comisiei Centrale a Arbitrilor.

Acesta afirmă că poziția lui Kyros Vassaras este contestată, însă, cel puțin în acest moment, grecul pare să aibă câștig de cauză.

Marius Avram: „Este o luptă între Vassaras și Bodescu”

Fostul arbitru susține că există tensiuni în conducerea arbitrajului românesc și că Vassaras încearcă să își păstreze funcția.

„Vreau să laud schimbările făcute în arbitraj la acest Mondial, care au ajutat la fluidizarea jocului. Au avut un efect foarte bun. Nu mai vezi jucători care trag de timp la un aut sau la o înlocuire. Aceste reguli sunt un succes.

Am spus mai demult că vara asta vor fi războaie mari pentru înlăturarea lui Kyros Vassaras. Uite că lucrurile încep să se confirme. Este o luptă între Vassaras și Bodescu. Acesta dorește să îl schimbe, iar Vassaras, care este susținut de Burleanu, vrea să rămână.

Anul acesta, pentru prima dată, s-a pus problema schimbării lui, inclusiv de către Răzvan Burleanu, așa spun sursele mele. Din ce văd în acest moment, pare că Vassaras câștigă. A înlăturat doi dintre apropiații lui Bodescu și i-au forțat mâna lui Colțescu, deși acesta dorea să mai arbitreze”, a declarat Marius Avram la Sport Total FM.

Kyros Vassaras conduce Comisia Centrală a Arbitrilor din cadrul FRF din anul 2014. Grecul a devenit arbitru FIFA în 1998 și a arbitrat primul său meci internațional de seniori în 1999, o partidă între Austria și San Marino.