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Vlad Chiricheș a recunoscut că i-a fost greu să își găsească, din cauza emoțiilor, cuvintele potrivite cu privire la plecare sa de la FCSB.

Vlad Chiricheș nu și-a ascuns emoțiile

Chiricheș le-a mulțumit tuturor persoanelor cu care a colaborat la club. El și-a arătat, de asemenea, recunoștința pentru încrederea primită din partea suporterilor.

„Nu e ușor să găsești cuvintele potrivite atunci când se încheie un capitol atât de important.

FCSB a însemnat foarte mult pentru mine. Aici am crescut, am trăit unele dintre cele mai frumoase momente ale carierei mele și am avut privilegiul să revin, după atâția ani, acasă.

Le mulțumesc tuturor colegilor, antrenorilor, oamenilor din staff și tuturor celor care au fost alături de mine în această perioadă. Fiecare dintre voi a avut un rol în drumul meu.

Chiricheș: „Plec cu sufletul împăcat”

Suporterilor le sunt recunoscător pentru încredere, pentru încurajări și pentru faptul că au fost alături de echipă indiferent de momente. Respectul vostru a însemnat întotdeauna enorm pentru mine.

Plec cu sufletul împăcat și cu multe amintiri pe care le voi păstra toată viața. Fotbalul merge înainte, iar eu voi privi mereu cu recunoștință spre tot ceea ce am trăit în tricoul roș-albastru. Vă mulțumesc din inimă!”, a scris Vlad Chiricheș, pe Instagram.

FCSB a confirmat, în cursul zilei de marți, 30 iulie, despărțirea de veteranul Vlad Chiricheș (36 de ani). Clubul roș-albastru i-a mulțumit, prin intermediul rețelelor sociale, lui Chiricheș pentru tot ce a făcut pentru echipă.

„Astăzi se încheie în mod oficial aventura în roș-albastru a unuia dintre jucătorii de talie internațională care au îmbrăcat tricoul echipei noastre de-a lungul timpului.

Numitorul comun a două generații de excepție din istoria clubului, Vlad Chiricheș, va rămâne în memoria colectivă datorită celor 4 titluri de campion și a celor trei Supercupe ale României obținute alături de noi, dar, mai ales, grație golurilor de generic înscrise în sezonul 2012-2013 al UEFA Europa League, împotriva celor de la Molde, Ajax sau Chelsea. Sau, mai recent, contra celor de la CFR Cluj, când a încununat evoluțiile de excepție din play-off-ul sezonului 2024-2025 cu un gol înscris din afara careului, pe Arena Națională, la aceeași poartă la care făcea minuni contra multiplei campioane a Olandei.

Un exemplu de profesionalism și devotament, fostul căpitan al echipei naționale, pe care a reprezentat-o de 78 de ori, este unul dintre jucătorii care au contribuit decisiv la succesele majore ale echipei noastre pe plan european și va avea parte întotdeauna de respectul și aprecierea tuturor celor care fac parte din familia roș-albastră.

Mulțumim pentru tot, Vlad Chiricheș!”, a scris FCSB, pe contul de Facebook al clubului.

Bursa transferurilor de la FCSB

Până acum, FCSB l-a transferat doar pe fundașul dreapta Ronny Labonne (28 de ani) de la SM Caen pentru 100.000 de euro.