Marţi, de la ora 13:30, LIVE pe VOYO, România va înfrunta Coreea de Sud în grupa principală II de la Campionatul Mondial Under 20 de handbal feminin.

Ieri, în primul meci al ”tricolorelor” din faza principală, naționala noastră a cedat în fața Spaniei, scor 25-32.

Germania și Spania sunt deja calificate în sferturi, iar pentru România singurul obiectiv rămâne victoria cu Coreea de Sud - implicit, calificarea în semifinalele turneului pentru locurile 9-12.

Ce s-a întâmplat în meciul cu Spania

Echipa României a fost învinsă de Spania cu scorul de 32-25 (14-15), luni, în primul său meci din Grupa a II-a principală a Campionatului Mondial de handbal feminin Under-20 de la Jinzhong (China).

Tricolorele au făcut o primă repriză bună, la capătul căreia aveau avantaj minim, 15-14, după un start remarcabil în care a condus cu 6-2 şi 12-8. România a fost dominată în partea secundă, Spania câştigând la o diferenţă de şapte goluri.

Teodora-Lavinia Damian a marcat 5 goluri pentru echipa antrenată de Constantin-Alin Oprescu, Anamaria Şerban a înscris 4 goluri, Alexia-Maria Niţă 3, Daria-Iuliana Uţan 3, Bianca-Maria Vintilă 2, Sara-Ana-Maria Truşcă 2, Ioana-Codruţa Hrenaru 2, Maria-Alexandra Voicu 2, Enryka-Valentina Bodijar 1, Gabriela-Maria Tulea 1, conform Agerpres.

De la iberice s-au remarcat Belen Rodriguez Lario (10 goluri), Paula Lluch Rico (5), Kelly Nnonzie Fonkeng Mfotiog (4) etc.

În alt meci din grupă, Germania a dispus de Coreea de Sud cu 40-22.

Spania şi Germania au câte 2 puncte, iar România şi Coreea de Sud, niciunul.