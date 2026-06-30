Istoria se repetă: Rapid transferă jucătorul la care FCSB renunță!

Daniel Graovac (32 de ani), fundașul central care a jucat în ultimul sezon la FCSB, ar urma să fie prezentat în scurt timp la Rapid, anunță GSP.

Daniel Graovac, așteptat să semneze cu Rapid

Vestea vine la câteva zile după ce FCSB a anunțat oficial despărțirea de Graovac. Formația roș-albastră avea opțiunea de a-i prelungi înțelegerea fundașului bosniac, însă Gigi Becali s-a opus.

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a avut o părere diferită față de a lui Gigi Becali, spunând că îi pare rău că Graovac nu a continuat, mai ales că jucătorul putea ocupa și poziția de fundaș dreapta.

"Îmi pare rău că n-am prelungit contractul cu Daniel Graovac, deși aveam opțiune la el. Este un fotbalist bun, acoperă două posturi", a spus recent Mihai Stoica, la Prima Sport.

Nu ar fi pentru prima dată când Rapid ia un jucător la care FCSB tocmai renunță. La fel s-a întâmplat și cu Răzvan Oaidă și Damjan Djokovic, în sezonul 2023/2024, însă niciunul nu a putut confirma în Giulești.

Graovac are o experiență importantă în fotbalul românesc. A jucat prima dată la Astra Giurgiu, în perioada 2019-2021, apoi în două perioade diferite la CFR Cluj, 2021-2022 și 2024-2025.

Vara trecută, FCSB l-a adus pe Graovac din postura de jucător liber de contract. Fundașul central a evoluat în 30 de partide și a înscris un gol.