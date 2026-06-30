Președintele Paraguayului, Santiago Pena, a declarat ziua de marți drept zi de sărbătoare națională, pentru a celebra victoria surprinzătoare a selecționatei țării sale în fața Germaniei, sinonimă cu calificarea în optimile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal, ediția 2026, informează Reuters.

Președintele a decretat o zi liberă în Paraguay după eliminarea Germaniei

Echipa sud-americană a reușit să învingă Germania, cvadruplă campioană mondială, cu 4-3 la loviturile de departajare, după ce scorul a fost egal, 1-1, la finalul prelungirilor. Aceasta este considerată una dintre cele mai mari surprize din istoria Cupei Mondiale.

'Astăzi, o țară întreagă sărbătorește', a postat Santiago Pena pe contul său de pe rețeaua X, alături de o fotografie în care apare semnând decretul, potrivit Agerpres.