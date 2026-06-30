Președintele Paraguayului, Santiago Pena, a declarat ziua de marți drept zi de sărbătoare națională, pentru a celebra victoria surprinzătoare a selecționatei țării sale în fața Germaniei, sinonimă cu calificarea în optimile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal, ediția 2026, informează Reuters.
Președintele a decretat o zi liberă în Paraguay după eliminarea Germaniei
Echipa sud-americană a reușit să învingă Germania, cvadruplă campioană mondială, cu 4-3 la loviturile de departajare, după ce scorul a fost egal, 1-1, la finalul prelungirilor. Aceasta este considerată una dintre cele mai mari surprize din istoria Cupei Mondiale.
'Astăzi, o țară întreagă sărbătorește', a postat Santiago Pena pe contul său de pe rețeaua X, alături de o fotografie în care apare semnând decretul, potrivit Agerpres.
'Se sărbătorește victoria unei echipe care reprezintă cea mai profundă parte a identității noastre: curajul, credința și puterea oamenilor care nu renunță niciodată', a mai scris președintele.
Textul decretului, distribuit de Pena și pe rețelele de socializare, precizează că victoria Paraguayului a depășit cu mult sfera sportivă și a justificat o sărbătoare la nivel național.
'Guvernul nu poate rămâne indiferent față de această realizare extraordinară, se arată în decret. Este necesar să se faciliteze reuniunea tuturor paraguayenilor pentru a celebra această zi istorică'.
Paraguayul este a doua țară sud-americană care decretează o zi liberă după un rezultat surpriză la Cupa Mondială împotriva Germaniei, la actuala ediție a competiției.
Săptămâna trecută, președintele Ecuadorului, Daniel Noboa, a anunțat la rândul său o zi de sărbătoare națională în țara sa, după victoria cu 2-1 în fața Germaniei, înregistrată în cadrul Grupei E a turneului din America de Nord.