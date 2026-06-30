Liam Rosenior va semna cu Paris FC, unul dintre cluburile bogate ale Franței

Liam Rosenior a fost demis de Chelsea, după doar patru luni de la instalarea pe banca tehnică, din cauză că londonezii au ieșit complet din calculele pentru un loc în ediția 2026-2027 a UEFA Champions League. Antrenorul a petrecut 104 zile la Chelsea, deși semnase un contract valabil pentru șase ani, până în 2032, dar a încasat despăgubiri de 25 de milioane de euro.

Recent, presa de sport din Franța anunță că Rosenior o va prelua pe Paris FC, după ce conducerea clubului a decis despărțirea de Antoine Kombouare, care a reușit o clasare pe locul al 11-lea la debutul lui PFC în Ligue 1. Noul antrenor al parizienilor o reputație excelentă în Franța, datorită muncii sale ca antrenor al lui Strasbourg.

Paris FC este clubul deținut de miliardarul francez Bernard Arnault (prin Agache Sport / 52.4%), care are o avere estiomată la peste 190 de miliarde de euro, în asociere cu Pierre Ferracci (compania Alter Paris / 29.8%), Red Bull GmbH (10.6%) și Allirajah Subaskaran (compania BRI Sports Holdings / 7.2%).

Tatăl său a fost jucător și antrenor de fotbal

Liam Rosenior (41 de ani) este născut la Wandsworth, la 35 de kilometri de Londra, și a jucat ca fundaș dreapta la Bristol City, Fulham, Torquay United, Reading, Ipswich Town, Hull City și Brighton & Hove Albion. În palmaresul de jucător are Football League Trophy (2002-2003) și o finală de FA Cup (2013-2014). Ca antrenor a lucrat la Brighton U23 (2029) și a fost antrenor secund la Derby County (2019-2022), fiind apoi antrenor principal la Derby County (2022), Hull City (2022-2024), Strasbourg (2024-2026) și Chelsea (2026).

Tatăl său, Leroy Rosenior (61 de ani), a fost fotbalist, la echipe precum Fulham, QPR, West Ham, Charlton Athletic, Bristol City, Fleet Town și Gloucester City și are o selecție pentru Sierra Leone. De asemenea, le-a antrenat pe Gloucester City, Merthyr Tydfil, Torquay United, Brentford și Sierra Leone.

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