Valencia nu poate să convingă un jucător de 34 de ani să semneze

Valencia are dificultăți în a-l convinge pe Thomas Meunier (34 de ani) să accepte transferul, deși este unul dintre jucătorii doriți insistent de antrenorul Carlos Corberan, datorită versatilității sale (poate juca pe toate posturile din banda dreaptă). Acesta e liber de contract, după expirarea înțelegii cu Lille, dar a transmis că așteaptă să se termine CM 2026, pentru a înțelege oportunitățile pe care le are pe piața transferurilor.

Conform informațiilor din presa spaniolă, Valencia se mai află în tatonări pentru transferul definitiv sau sub formă de împrumut al jucătorilor Vitor Reis (Manchester City), Joan Martinez (Real Madrid Castilla), Arnau Martinez (Girona), Bamba Dieng (Lorient), Ryunosuke Sato (FC Tokyo), Giovanni Gonzalez (FC Krasnodar), Thijs Dallinga (Bologna), Andres Garcia (Aston Villa), Yves Bissouma (Tottenham), Antonio Blanco (Alaves), Adrian Liso (Zaragoza), Daniel Braganca (Sporting Lisabona), Enzo Barrenechea (Aston Villa), Orlando Gill (San Lorenzo), Isma Ruiz (Cordoba) și Aaron Escandell (Oviedo).

În această perioadă de mercato, "Liliecii" l-au transferat pe Justin de Haas (Famalicao / gratis) și i-a recuperat după împrumuturi pe Cenk Ozcan (FC Koln), Sergi Canos (Valladolid), Alberto Mari (CD Mirandes) și Iker Corodoba (CD Mirandes). De asemenea, gruparea de pe Mestalla i-a eliberat pe Renzo Saravia (contract în cheiat), Julen Agirrezabala (Athletic Bilbao / împrumut expirat), Largie Ramazani (Leeds United / împrumut expirat), Lucas Beltran (Fiorentina / împrumut expirat) și Unai Nunez (Celta Vigo / împrumut expirat).

Clubul a intrat într-o perioadă de anonimat, după preluarea conducerii de către Peter Lim

"Blanquinegros" au în palmares șase titluri în la Liga (1941-1942, 1943-1944, 1946-1947, 1970-1971, 2001-2002, 2003-2004), Copa del Rey (1941, 1948-1949, 1954, 1966-1967, 1978-1979, 1998-1999, 2007-2008, 2018-2019), Supercopa de Espana (1999), Copa Eva Duarte (1949), Cupa Cupelor (1979-1980), Cupa UEFA / Cupa Orașelor Târguri (2003-2004, 1961-1962, 1962-1963), Supercupa Europei (1980, 2004), Cupa Intertoto (1998) și două finale de Champions League (1999-2000, 2000-2001).

De-a lungul timpului, pe Mestalla (49.000 locuri) au evoluat jucători de mare valoare, precum Mario Kempes, Waldo Machado, Fernando Gomez, Ricardo Arias, David Albelda, Miguel Angel Angulo, Manuel Mestre, Pep Claramunt, Santiago Canizares, Enrique Saura, Dani Parejo, Mundo, David Villa, Pablo Aimar, Adrian Ilie, Gaizka Mendieta, David Villa, Joao Cancelo, Claudio Lopez, Amedeo Carboni, Roberto Ayala, Ruben Baraja sau Jose Gaya.

În ultimele sezoane, după preluarea conducerii clubului de către Peter Lim, pe fondul nerealizării investițiilor promise și după intrarea patronului din Singapore în conflict cu fanii, rezultatele au fost slabe și au existat chiar temeri că echipa poate retrograda. În sezonul trecut, Valencia a terminat pe locul al nouălea în La Liga și a fost eliminată în sferturile de finală ale Cupei Spaniei.

Jucători păstrați din sezonul trecut:

Stole Dimitrievski, Cristian Rivero / Cesar Tarrega, Jose Copete, Eray Comert, Mouctar Diakhaby, Jose Gaya, Jesus Vazquez, Thierry Correia, Dimitri Foulquier, Pepelu, Guido Rodriguez, Baptiste Santamaria, Javi Guerra, Filip Ugrinic, Andre Almeida, Arnaut Danjuma, Diego Lopez, Luis Rioja, Dani Raba, Hugo Duro, Umar Sadiq

Foto - Getty Images