Bomba anului la Dinamo! Andrei Nicolescu, în pericol să plece din Ștefan cel Mare

Bomba anului la Dinamo! Andrei Nicolescu, în pericol să plece din Ștefan cel Mare Superliga
SPORT.RO
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Dinamo începe noul sezon cu obiective clare, însă miza nu este doar pentru echipă. 

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Din articol

Președintele executiv Andrei Nicolescu a primit un ultimatum din partea acționarilor majoritari ai clubului, infomrează iamsport.ro.

După un sezon în care Dinamo a ratat calificarea în cupele europene și a fost eliminată în semifinalele Cupei României, cei de la Renovatio nu mai acceptă un nou eșec.

Ultimatum pentru Andrei Nicolescu!

Conform sursei citate, acționarii i-au transmis lui Andrei Nicolescu că sezonul 2026/2027 ar putea fi ultimul în conducerea clubului dacă obiectivele nu vor fi îndeplinite.

Dinamo trebuie să câștige un trofeu sau să obțină calificarea într-o competiție europeană. În caz contrar, Nicolescu riscă să își piardă funcția și să rămână doar acționar minoritar, fără atribuții executive.

Dinamo aduce un nou atacant

Până în acest moment, Dinamo i-a transferat în această vară pe Martin Pascual, Alaa Bellaarouch, Adriano Manole, Ianis Doană, Răzvan Radu și Ștefan Opriș, iar următoarea mutare vizează compartimentul ofensiv.

Andrei Nicolescu a dezvăluit că toate detaliile transferului sunt stabilite, iar singurul pas rămas este vizita medicală.

„În seara asta va ajunge un atacant în cantonament, mâine va fi anunțat dacă totul e ok. Părțile sunt înțelese atât cu clubul, cât și cu jucătorul, urmează vizita medicală. E un transfer, vom plăti pentru el.

Profilul jucătorului este profilul pe care îl caută antrenorii noștri. Noi l-am identificat într-o zonă care nu știu cât de apreciată este în România, dar vom vedea cât de bun va fi jucătorul în sezonul următor.

Nu e dintr-o zonă exotică, e din Europa, dar nu se vorbește despre el cum se vorbește, spre exemplu, despre jucătorul pentru care Craiova plătește 1,5 milioane de euro, deși mă îndoiesc că aceea este suma de transfer.

Este un atacant foarte mobil, foarte rapid. Poate să coboare și are o vârstă potrivită pentru performanță la Dinamo. Nu este chiar un Pușcaș ca profil. E la ordinul sutelor de mii și în partea de jos, nu sus. Are o vârstă bună, 25 de ani”, a declarat Andrei Nicolescu la Digi Sport.

Dinamo va debuta în noul sezon de Superliga cu un meci în deplasare. Pe 18 iulie, la Ploiești, „câinii” se vor duela cu Petrolul.

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