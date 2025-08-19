Cele două echipe și-au dat întâlnire pe Arena Națională în derby-ul etapei cu numărul șase din sezonul regulat al SuperLigii României. La capătul celor 90 de minute, Rapid și FCSB au împărțit punctele.

Marius Avram a analizat faza controversată din Rapid - FCSB și a dat verdictul: ”Este evident!”

În minutul 83 al meciului, giuleștenii au micșorat diferența după ce Elvir Koljic a înscris cu călcâiul din careu. În clipa în care a împins balonul spre poarta lui Târnovanu, atacantul l-a îndepărtat de lângă el pe Siyabonga Ngezana cu o împingere.



Marius Avram, fost arbitru FIFA, a explicat că ar fi făcut la fel ca ”centralul” de la derby, Istvan Kovacs: ar fi lăsat jocul liber, fără să dicteze penalty, mai ales că arbitrul a lăsat jocul ”mai bărbătesc” toate cele 90 de minute.



”Este evident că este o împingere a adversarului. Doi jucători puternici, dar e limita limitei jocului bărbătesc. Dacă ar fi fost invers și Ngezana ar fi împins, nu aș fi zis că este penalty.



Și eu văd împingerea pe care o vede toată lumea. Singura decizie e dacă o considerăm o luptă bărbătească sau un fault. E o fază gri, la limită, dar înclin spre a lăsa jocul să continue.



Mai vorbim și despre maniera arbitrului. În meciul acesta, Istvan a lăsat jocul mai liber, mai bărbătesc”, a spus Avram, potrivit digisport.



Rapid - FCSB 2-2



Roș-albaștrii au avut un start perfect de meci. Mihai Lixandru a deblocat tabela de marcaj încă din minutul șapte, iar după o oră de joc, Daniel Bîrligea a dus scorul la 2-0.



Pe final, Evlir Koljic a micșorat diferența în minutul 83. Giuleștenii au forțat egalarea, împinși de galerie. Koljic a realizat ”dubla” în minutul 90+2. Iar Rapid a obținut, astfel, un punct pe Arena Națională.

