Fostul arbitru Marius Avram a somat Comisia Centrală a Arbitrilor (CCA) să ofere explicații în urma golului anulat pe motiv de ofsaid în partida UTA - U Cluj 0-2.

Marius Avram, reacție categorică după UTA - U Cluj 0-2

„Bătrâna Doamnă” reușise să deschidă scorul în minutul 25 prin Marius Coman, însă golul a fost anulat după intervenția VAR. Marius Avram a spus că „ochiometric” decizia pare a fi greșită, iar CCA trebuie să explice de ce liniile arată că nu a fost ofsaid.

„E o fază interesantă. Nimeni nu își dă seama prima dată ce se întâmplă acolo. Nu s-a întâmplat nimic în interiorul careului. Nu are nicio importantă direcția în care se îndreaptă mingea.

În primul rând, trebuiau să facă o proiecție la piciorul jucătorului care primește mingea. E un pic cu piciorul în spate, punctul la care se trage linie este acest picior în spate, el fiind în aer, îți imaginezi unde pică piciorul. Cealaltă linie se trage la piciorul stâng al fundașului.

Ei au atâtea camere și se vede, la camera din spatele porții se vede piciorul stâng al fundașului lui U Cluj. Apoi când prezintă imaginea de sus, noi presupunem că au tras bine liniile. Par liniile suprapuse, dacă e ofsaid, e milimetric. Ochiometric pare că s-a făcut o greșeală, e ciudată linia trasă.

Avram: „Obligatoriu CCA trebuie să vină cu o explicație!”

La o fază controversată, că există această controversă că par liniile foarte prost trase, ar fi foarte util ca cei de la Comisia Centrală să iasă și să ne arate cum au tras liniile, că am avut imaginile astea. Ne-am lămurit tot că un unghi greșit să schimbe perspectiva. Încurajez CCA-ul să facă acest pas.

Din ce se vede aici, e trasă greșit linia. E puțin pixelat acest zoom. Acest picior are linia prin fața lui, nu prin spate. Din ce văd aici, nu e trasă bine linia albastră. Revenim la ce am spus, ochiometric nu e ofsaid. Obligatoriu CCA trebuie să vină cu o explicație! Ori e o greșeală mare cum s-au tras liniile ori să ne spună de ce se vede așa ciudat”, a declarat Marius Avram, conform digisport.ro.

Adrian Mihalcea a contestat arbitrajul din UTA - U Cluj 0-2

Adrian Mihalcea, antrenorul grupării UTA, a susținut că brigada condusă de arbitrul Marcel Bîrsan a comis două greșeli împotriva echipei sale în eșecul administrat de U Cluj (0-2).

Mihalcea a transmis că reușita lui Marius Coman din minutul 25 a fost anulată eronat, după intervenția VAR, pe motiv de ofsaid.

De asemenea, tehnicianul a considerat că la golul de 2-0 marcat de Iulian Cristea ar fi trebuit să fie acordat anterior un aut de poartă pentru formația sa.

Mihalcea: „Nemeritat am pierdut”

„E o imagine clară. Din punctul meu de vedere, nu e nicio diferență între piciorul jucătorului nostru și cel al adversarului. Nu există a doua linie. Dar, una peste alta, a fost o partidă bună, cu două echipe care își doreau să câștige.

Nemeritat am pierdut, cred eu, după aspectul jocului. La golul doi al lor e aut de poartă clar, îl lovește pe Chipciu fără niciun fel de problemă.

Dar sunt mici aspecte ale jocului. Mi-a plăcut atitudinea băieților, din astfel de meciuri poți să crești. Cred că putem bate pe oricine", a declarat Mihalcea, conform digisport.ro.

Universitatea Cluj a învins sâmbătă, în deplasare, scor 2-0, UTA, într-un meci din etapa a 17-a a Superligii. Au marcat Lukic (49) și I. Cristea (83).

„Şepcile roşii” au ajuns la 23 de puncte, ocupând acum locul 8. UTA se află pe locul 9, la o „lungime” distanță de ardeleni.

