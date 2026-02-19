Decizie inedită în lupta pentru play-off din Superliga: intrare liberă!

Intrare liberă la Oțelul Galați - UTA Arad

“Din cauza cantităţii mari de zăpadă, intrarea la partida de mâine, Oţelul Galaţi - UTA Arad, va fi LIBERĂ, iar accesul se va face EXCLUSIV la tribuna 2 a stadionului Oţelul. Inclusiv abonaţii de la tribuna 1 şi peluze vor avea acces în cealaltă zonă a arenei - numai la Tribuna Zero se va intra normal, pe baza abonamentului”, a precizat gruparea gălăţeană, potrivit News.ro.

Suporterii care şi-au achiziţionat deja bilet la tribuna 1 sau la peluze pentru acest meci îşi vor putea recupera banii sau - la alegere - vor primi o invitaţie la partida următoare, adaugă Oţelul.

"SC Oțelul Galați a demarat procesul de deszăpezire al terenului de joc pentru partida cu UTA Arad! Clubul nostru a început deja lucrările pentru pregătirea suprafeței de joc în vederea meciului de mâine.

Facem un apel către toți suporterii care doresc să dea o mână de ajutor: vă așteptăm astăzi, pe toată durata zilei, la Stadionul Oțelul pentru a contribui la deszăpezirea terenului.Împreună suntem mai puternici!", a mai transmis Oțelul, în cursul zilei de joi.