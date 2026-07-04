Marian Iancu a scos în evidență mutările pe care le-a făcut Rapid pe paiața transferurilor până acum.

Fostul patron al Politehnicii Timișoara și fan recunoscut al Rapidului, s-a arătat critic în legătură cu mutările realizate de echipa patronată de Dan Șucu.

Marian Iancu:„O minciună. O prosteală continuă”

Marian Iancu a fost vehement în legătură cu deciziile luate de Dan Șucu și Victor Angelescu la Rapid, iar de această dată a comentat jucătorii care au venit la formația giuleșteană în această vară.

Jason Kodor, Mohammed Kamara și Daniel Graovac sunt mutările reușite de Rapid până în acest moment.

„Rapid transferă în draci! După aducerea lui Pancu, au rezolvat problema atacantului. Pot să plece Paraschiv și Koljic. Perfect. Au găsit un rest de la CFR Cluj, Kamara, și unul de la FCSB, Graovac, plus doi neica nimeni, gratis aduși, zero fac, nici nu merită să le dau numele până nu arată ceva, iar în rest, au repatriat ce aveau însămânțat pe la cluburile repetente sau care nu s-au folosit de ei.

Cu aceștia vrea Șucu cupa, campionatul și Europa. Ce bătaie de joc. A plecat Tobias (n.r. Christensen). Omul care anul trecut, cât a jucat, a ținut Rapidul pe locul 1. Ce rahat, au revenit Jambor, Radu Maria, Baroane, Bădescu, Ignat, Gojkovic, Cuculescu, Stanciu de la Tunari, Ungureanu de la Sepși. Fantastic lot. O minciună de club. O prosteală continuă.

Ce escroci sentimentali. Se joacă cu emoțiile noastre, cu trăirile noastre, cu orgoliul și frustrările noastre. Ce somnifere de oameni. Nu sunt proști. Nu sunt afoni în fotbal. Sunt niște profitori îmbălsămați în nesimțire. În golănie. Vinde scump și cumpără gratis, umflă obiectivul, adu resturi de la contracandidate și gata, le-a mai trecut un an proștilor din tribune, ne-ați crezut și ați cotizat bani și umilință. Dați-vă dracu' de fraieri!

Ce blestem. Dragi rapidiști, pregătiți-vă de ce e mai rău. Binele nu se construiește de azi pe mâine, iar ăștia nu au luat nici măcar o cărămidă, merg pe chirpici. Îl leagă cu scuipat. Pe noi! Băi, sunteți mulți și tăceți ca FCSB-iștii în fața lui Gigi! Ce ați fost și ce ați ajuns! Treziți-vă! Iar mă înjurați la începutul campionatului și îmi dați dreptate la final. O faceți de patru ani. Of!”, a scris Marian Iancu, pe Facebook.

Robert Niță a spus cine ia titlul în noul sezon al Superligii: ”Anul ăsta e norocos”

Robert Niță a fost invitatul lui Andru Nenciu la emisiunea Poveștile Sport.ro. Întrebat cine crede că va lua titlul în noul sezon al Superligii României, fostul rapidist a mizat chiar pe echipa din Grant.

Giuleștenii nu au mai câștigat campionatul României din sezonul 2002/03, când pe bancă era Mircea Rednic

”Rapid! 103 ani! Dacă scoatem zero, e 13 și 13 e numărul meu norocos. Sper ca anul ăsta să fie cu noroc pentru Rapid”, a spus Robert Niță la emisiunea Poveștile Sport.ro.

Rapid a terminat sezonul 2025/26 pe locul 5 în play-off cu 34 de puncte. După zece etape desfășurate în partea a doua a campionatului, giuleștenii nu au bifat decât o victorie, la care s-au adăugat trei remize și șase înfrângeri.