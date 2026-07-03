Atacantul a îmbrăcat tricoul verde-roșu al formației din Turcia și s-a arătat încântat de primirea călduroasă pe care i-au făcut-o fanii. Fotbalistul a ținut să le mulțumească tuturor suporterilor pentru sprijin printr-un videoclip publicat pe rețelele de socializare ale clubului, subliniind că este o mândrie să reprezinte această echipă.
Fostul star al Rapidului le face o promisiune suporterilor imediat după transfer
Prezentat oficial la Amed Sportif, Ermal Krasniqi a transmis un prim mesaj noilor săi fani. Kosovarul i-a asigurat că va face tot posibilul pentru a obține rezultate pozitive.
Angajamentul ferm în fața suporterilor
Fostul jucător din Giulești a vorbit despre obiectivele sale și a menționat că dorește să contribuie decisiv la îndeplinirea țintelor fixate de conducere.
„Am auzit că suporterii noștri sunt minunați și că ne susțin la fiecare meci. Și noi vom da totul pentru ei. Sigur că vrem să îi facem fericiți. Obiectivul nostru este să câștigăm cât mai multe meciuri. Vom lupta pentru acest club, pentru a-i face mândri pe suporteri. Vă promit că vom da sută la sută la fiecare antrenament și la fiecare meci pentru a duce clubul cât mai sus”, a transmis Ermal Krasniqi, potrivit Sondakika.
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