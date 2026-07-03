Spaniolii au făcut anunțul despre Daniel Paraschiv! Fostul atacant al lui Rapid e OUT

Spaniolii au făcut anunțul despre Daniel Paraschiv! Fostul atacant al lui Rapid e OUT Stranieri
SPORT.RO
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Real Oviedo a retrogradat în liga a doua a Spaniei la finalul sezonului trecut. 

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Din articol

Stagiunea precedentă, spaniolii au avut în lot doi fotbaliști români: atacantul Daniel Paraschiv și portarul Horațiu Moldovan.

Daniel Paraschiv, niciun viitor la Real Oviedo

  • Daniel paraschiv sportpictures
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Daniel Paraschiv, atacantul care a debutat cu gol la națională, este dorit de echipa care a făcut senzație în Champions League!
Daniel Paraschiv, atacantul care a debutat cu gol la națională, este dorit de echipa care a făcut senzație în Champions League!
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În a doua parte a sezonului, Paraschiv a fost împrumutat la Rapid, însă în această vară a revenit în Spania. În ceea ce-l privește pe Moldovan, goalkeeper-ul s-a întors la Atletico Madrid, dar ar putea schimba echipa în această vară. 

Spaniolii susțin că Daniel Paraschiv nu va fi inclus în proiectul noului antrenor Julian Calero, astfel că, cel mai probabil, și atacantul va schimba echipa. 

În acest moment, lotul lui Real Oviedo pentru sezonul viitor include doi atacanți: Joaquín Delgado și Daniel Paraschiv. Românul nu este inclus în proiectul pe care îl va conduce Julián Calero, iar în cazul lui Thiago Borbas, intenția este ca acesta să evolueze la una dintre cele două echipe pe care Grupo Pachuca le deține în Mexic”, a scris recent La Voz de Asturias.

  • 800.000 de euro este cota de piață a lui Daniel Paraschiv, potrivit Transfermarkt.
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