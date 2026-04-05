Portarul Marian Aioani a fost eroul Rapidului în minutul 68 al meciului cu „U” Cluj din Giulești, la scorul de 1-1, contând pentru etapa a treia din play-off.
Marian Aioani, eroul Rapidului contra Universității Cluj
Goalkeeperul gazdelor a avut o intervenție spectaculoasă la voleul trimis de Iulian Cristea din careu, pe care scria 2-1 pentru „șepcile roșii”.
Intervenția sa este cu atât mai remarcabilă, ținând cont că Aioani a avut vizibilitatea redusă, pe lângă reflexul senzațional propriu-zis.
Echipele de start
- Rapid (4-3-3): Aioani - Onea, Pașcanu, Kramer, Borza - Moruțan, Vulturar, Grameni - Dobre (cpt.), D. Paraschiv, Petrila
- Rezerve: Iliev - Ciobotariu, Manea, Sălceanu, Christensen, Hromada, K. Keita, G. Gheorghe, Talisson, Hazrollaj, Koljic
- Antrenor: Costel Gâlcă
- „U” Cluj (4-1-2-3): Gertmonas - Chinteș, I. Cristea, Coubiș, Chipciu (cpt.) - Bic - Nistor, Drammeh - Stanojev, Lukic, O. Mendy
- Rezerve: Lefter - Mikanovic, J. Cisse, Capradossi, Miguel Silva, Codrea, Murgia, Pall, Gheorghiță, Fabry, Postolachi, Trică
- Antrenor: Cristiano Bergodi