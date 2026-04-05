Giuleștenii conduc cu 1-0 după ce Vulturar de a deschis scorul, în minutul 20, din pasa lui Petrila.
Ratare uriașă în Rapid - „U” Cluj
Patru minute mai târziu, gazdele au ratat incredibil o șansă rarisimă de 2-0! Paraschiv a trimis în forță peste poartă, din cinci metri, după un șut al lui Grameni respins de Gertmonas.
Elevii lui Costel Gâlcă și-au pus mâinile în cap când au văzut ce s-a întâmplat. Daniel Paraschiv a râs pe moment, după care a lăsat capul jos.
Echipele de start
- Rapid (4-3-3): Aioani - Onea, Pașcanu, Kramer, Borza - Moruțan, Vulturar, Grameni - Dobre (cpt.), D. Paraschiv, Petrila
- Rezerve: Iliev - Ciobotariu, Manea, Sălceanu, Christensen, Hromada, K. Keita, G. Gheorghe, Talisson, Hazrollaj, Koljic
- Antrenor: Costel Gâlcă
- „U” Cluj (4-1-2-3): Gertmonas - Chinteș, I. Cristea, Coubiș, Chipciu (cpt.) - Bic - Nistor, Drammeh - Stanojev, Lukic, O. Mendy
- Rezerve: Lefter - Mikanovic, J. Cisse, Capradossi, Miguel Silva, Codrea, Murgia, Pall, Gheorghiță, Fabry, Postolachi, Trică
- Antrenor: Cristiano Bergodi