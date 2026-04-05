Invitat la emisiunea „Fața la joc”, difuzată pe PRO TV și pe platforma VOYO, Niță a dezvăluit că fotbalul nu a fost prima sa alegere.

Emisiunea moderată de Costin Ștucan i-a avut alături pe Cătălin Oprișan, Ana Maria Brânză și Cătălin Cazacu, iar fostul vârf al Rapidului a vorbit despre perioada copilăriei și primele încercări în sport.

Robert Niță a practicat tenis o perioadă: „Dădeai acolo până înnebuneai”

Niță a explicat că a ajuns întâmplător la fotbal, după ce inițial a încercat tenisul de câmp o perioadă la Sportul Studențesc.

„(n.r. – Cum te-ai apucat de fotbal?) Cred că din întâmplare. Jucam ca toți copiii pe maidane. Am început cu tenisul la Sportul Studențesc. Veneau antrenori de la diverse sporturi cu fluturași în clasă. M-am dus și eu la selecție. Îmi doream să fac un sport. Și primii au venit cei de la tenis de câmp. M-a ținut acolo vreo 2-3 săptămâni. Te punea 2 cu 2 și dădeai peste fileu. Dacă nu te descurcai, te trimitea în spatele terenului, îți dădea o minge și te punea să dai în gard. Și dădeai acolo până înnebuneai. M-am tot dus, m-am tot dus”, a povestit Robert Niță la „Fața la Joc”.

Ca fotbalist, Robert Niță a trecut pe la Steaua, Corvinul Hunedoara, Oțelul Galați și Foresta Suceava, înainte de transferul la Rapid. În Giulești a cucerit titlul în sezonul 2002–2003, dar și Cupa României și două Supercupe.

