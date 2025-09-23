Șansă în plus pentru FCSB?! Un club ar putea fi exclus din Europa League

Europa League
FCSB se pregătește pentru debutul în faza principală Europa League, unde, sezonul trecut, campioana României a impresionat.

Roș-albaștrii vor începe parcursul european cu o deplasare pe terenul celor de la Go Ahead Eagles. Meciul este programat joi, de la 19:45, LIVE TEXT pe Sport.ro.

Urmează o surpriză în Europa League?! Presa din străinătate scrie că Maccabi Tel Aviv ar putea fi exclusă din competiție

Cu doar două zile înaintea meciului, presa internațională a scris despre posibilitatea ca un club să fie exclus din Europa League. Este vorba despre israelienii de la Maccabi Tel Aviv. UEFA ar fi presată să ia măsuri împotriva cluburilor din Israel din cauza tensiunilor din Fâșia Gaza, iar forul continental ar urma să supună la vot dacă echipele israeliene angrenate în cupele europene să fie excluse din competiții.

În cazul în care acest lucru se va întâmpla, iar Maccabi Tel Aviv ar fi exclusă din Europa League, regulamentul UEFA prevede că unui club care ar fi trebuit să joace cu echipa descalificată i se va acorda un număr de puncte egal cu media numărului de puncte obținute de toate cluburile din aceeași urnă valorică împotriva cluburilor din aceeași urnă valorică cu clubul descalificat.

Dacă un club este descalificat sau se retrage din competiție din orice motiv înainte ca toate meciurile sale din faza ligii să fie disputate, rezultatele tuturor meciurilor jucate până în acel moment rămân valabile.

La finalul fazei ligii va trebui realizat un calcul al punctelor pentru a ține cont de meciurile anulate. Oricărui club care nu a putut disputa meciul programat împotriva clubului descalificat/retras i se vor acorda puncte în funcție de media punctelor obținute de toate cluburile din același urnă valorică împotriva cluburilor din aceeași urnă cu clubul descalificat/retras – în meciurile de acasă, dacă echipa afectată urma să joace acasă, sau în deplasare, dacă urma să joace în deplasare.

Punctele din toate meciurile deja jucate în faza ligii, inclusiv cele obținute de echipe în meciuri cu clubul descalificat/retras înainte de descalificare/retragere, nu sunt ajustate în niciun fel și sunt toate luate în considerare pentru calculul mediei punctelor”, se arată în regulamentul UEFA.

  • Trebuie menționat faptul că până în momentul de față nu există nicio garanție a faptului că Maccabi Tel Aviv va fi exclusă din Europa League.

Pentru a explica felul în care excluderea lui Maccabi Tel Aviv ar afecta clasamentul final din Europa League, Football Meets Data a dat exemplul meciului cu Dinamo Zagreb. Zagreb va afla câte puncte ar câștiga la meciul nedisputat cu Maccabi Tel Aviv abia la finalul fazei ligii, în funcție de media următoarelor partide: Braga – Feyenoord, Lyon – Salzburg, Steaua Roșie – Lille, Ferencvaros – Rangers, Celtic – Roma, Victoria Plzen – Porto, Fenerbahce – Aston Villa și PAOK – Real Betis.

Dacă echipele din prima urnă vor câștiga în medie 14 puncte în meciurile cu echipele din urna a doua, atunci Dinamo Zagreb, ar câștiga 1.75 puncte.

Adversarele pe care Maccabi Tel Aviv le va întâlni în Europa League: Dinamo Zagreb (H), Aston Villa (A), Lyon (H), PAOK (A), Midtjylland (H), Freiburg (A), Bologna (H), Stuttgart (A).

Programul FCSB în Europa League 2025/26:

  • 25 septembrie 2025, 19:45 – Go Ahead Eagles - FCSB
  • 2 octombrie 2025, 19:45 – FCSB - Young Boys Berna
  • 23 octombrie 2025, 19:45 – FCSB - Bologna
  • 6 noiembrie 2025, 19:45 – FC Basel - FCSB
  • 27 noiembrie 2025, 22:00 – Steaua Roșie Belgrad - FCSB
  • 11 decembrie 2025, 22:00 – FCSB - Feyenoord
  • 22 ianuarie 2026, 22:00 – Dinamo Zagreb - FCSB
  • 29 ianuarie 2026, 22:00 – FCSB - Fenerbahce
