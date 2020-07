Man ii SCOATE milioanele din buzunar lui Becali: "Sunt prea suparat, nu ma gandesc la niciun transfer!"

Dennis Man l-a nemultumit pe Becali contra Botosaniului, desi inaintea partidei patronul declarase ca e gata sa-l vanda pe bani multi in Europa!

Man nu-si explica momentul slab al echipei si spune ca nu se mai gandeste la plecare.

"Am pierdut puncte prea usor, nu inteleg de ce se intampla asta. Incepem bine, conducem, nu stiu ce se intampla. Din pacate, nu gasim o explicatie pentru ce se intampla. Trecem printr-o perioada foarte proasta, sper sa facem mai mult in Cupa. E vina noastra in primul rand, noi intram pe teren, nu antrenorul, nu patronul. Vina e la noi. Nu ne regasim, nu reusim sa ne impunem.

Sunt prea suparat sa ma gandesc acum la transfer. Vreau sa facem noi treaba buna, sa ne impunem, sa ne facem jocul, sa castigam Cupa, doar asa vom salva sezonul. Nu-mi trece prin cap sa plec, imi doresc sa facem o treaba cat mai buna aici, la Steaua", a spus Man la Digisport.