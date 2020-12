Radoi, de partea lui Gigi Becali! "Si eu, daca as fi patron la FCSB, asa as proceda!" Ce voia sa faca dupa ce ar fi cumparat Juventus Colentina

Actualul selectioner al Romaniei Mirel Radoi a vorbit despre forma buna prin care trece FCSB.

Gigi Becali a iesit de luni bune din viata publica, iar Radoi recunoaste ca nasul sau a procedat corect. FCSB a castigat ieri, impotriva lui UTA Arad, scor 3-0, si este lider solitar in Liga 1 cu 5 puncte in fata ocupanta locului secund Universitatea Craiova.

Fostul antrenor al ros-albastrilor a vorbit despre schimbarea in bine care s-a produs la FCSB.

"E mult spus ca FCSB are prima sansa la campionat. Arata ca sunt intr-o forma mult mai buna, dar lupta este destul de lunga. Nu poti sa spui in momentul de fata cine poate castiga campionatul. Deja sunt luni bune de cand nasu' nu mai apare. Nu stiu daca e o coincidenta sau nu, dar lucrurile se indreapta catre normal", a spus Mirel Radoi pentru Telekom Sport.

Radoi a dorit in cumpere in 2017 clubul Juventus Colentina, actualul Daco Getica, si a recunoscut ca ar fi procedat exact cum face nasul sau la FCSB.

"Si eu, daca as fi patron la FCSB, asa as face. M-as uita la televizor, as lasa un antrenor un an de zile. Nu ai terminat pe locul pe care noi am discutat 'Multumim, la revedere'. Asta era planul meu si cand am fost in discutii sa cumparam Juventus Colentina. Noi continuam cu Oprita, pentru ca el stia pregatirea pe care au avut-o jucatorii pe care i-au transferat. Am zis ca nu am cum sa evaluez un antrenor dupa trei, patru luni", a povestit fostul jucator de la echipa ros-albastra.