FCSB rupe tot in Liga 1! Cifre INCREDIBILE pentru echipa lui Petrea! Ros-albastrii trec prin cel mai bun moment in campionat din ultimii 12 ani si jumatate

FCSB a castigat aseara, impotriva lui UTA Arad, scor 3-0, si a ajuns la 7 victorii consecutive in campionat.

Echipa lui Toni Petrea este lider solitar in Liga 1, avand 5 puncte peste locul secund, ocupat de Universitatea Craiova, care are un meci mai putin disputat. Dupa aceste performante, FCSB traverseaza cel mai bun moment in campionat din ultimii 12 ani si jumatate.

Ultima data cand FCSB a reusit asa ceva nu s-a intamplat nici in primul mandat al lui Reghe, dar nici in perioada lui Costel Galca, ci in returul sezonului 2007-2008. In acel moment, pe banca tehnica se afla Marius Lacatus, iar echipa patronata de Gigi Becali reusea in perioada 2 martie - 19 aprilie 2008, 10 victorii succesive.

Serie de invincibilitate a inceput in Ghencea, in partida castigata cu 1-0, in fata CFR-ului, si a continuat cu: Pandurii, 1-0, Unirea Urziceni, 1-0, Rapid, 3-0, UTA Arad, 2-1, FC Vaslui, 1-0, Dacia Mioveni, 2-0, Gloria Bistrita, 3-1, U Cluj, 4-0, si Otelul Galati, 1-0.

Perioada perfecta a ros-albastrilor, a luat sfarsit pe 22 aprilie 2008, intr-un egal pe teren propriu, cu Poli Timisoara, scor 1-1, in etapa 3-1. Cele 2 puncte pierdute cu banatenii si infrangerea cu Dinamo din etapa 33, distrugea practic seria fara esec si o transforma pe CFR in campioana acelui sezon.

Echipa FCSB-ului din acel sezon care a inregistrat 10 victorii consecutive:

Zapata - Golanski, Ghionea, Goian, P. Marin - Lovin, Radoi - Nicolita, Dica, D. Moreno - P. Moreno.

Seria din acest sezon a inceput chiar in meciul cu Dinamo, scor 3-2 si continuat cu: Academica Clincnei, 2-0, Hermannstadt, 5-0, Chindia, 2-0, FC Botosani, 4-1, si Gaz Metan Medias, 3-2.

Pentru a egala perioada din 2008, FCSB trebuie sa castige ultimele 3 meciuri ramase din acest an. Echipa lui Toni Petrea nu av avea adversari deloc comozi: CFR Cluj, Universitatea Craiova si Sepsi sunt echipele pe care ros-albastrii trebuie sa le mai infrunte.