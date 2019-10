"O data iau cutitul, o data iau pistolul, o data iau bazooka!" :)) Declaratie GENIALA a lui Vintila dupa derby! Cum a ales primul 11

Bogdan Vintila a explicat la conferinta de presa de dupa FCSB - Dinamo cum a ales primul 11.

Vintila simte ca FCSB ar fi trebuit sa castige in fata marii rivale.

"E o partida pe care cred ca meritam s-o castigam. Am avut ocaziile mai clare, mai multe. A fost o atmosfera frumoasa, suporterii nostri au fost deosebiti, la inaltime. Ne dorim sa-i facem fericiti prin castigarea cator mai multe puncte in continuare. Nu reusim sa marcam mai mult ca adversarul. Fata de meciul cu CFR, azi am marcat un gol, am avut mult mai multe ocazii de a marca. Am hotarat sa joace Manea, eu am decis. Nu pot sa va spun cand am hotarat, cu doua-trei zile inainte de meci.

In procesul de antrenament nu las sa se vada ca ar fi unul sau celalalt. Sunt multumit de evolutia tuturor jucatorilor. Tanase a jucat azi ca un atacant retras, nu ca unul impins. Tanase a coborat la mijloc sa facem 4 mijlocasi, sa blochez si pe Nistor, si mijlocul advers si sa controlez meciul. Pe teren propriu se aplica tactica si in functie de adversar. Dinamo e un adversar de luat in seama. Aplicam strategia diferit de la joc la joc. Imi iese, nu-mi iese... vedem. Astea sunt armele mele: o data iau cutitul, o data iau pistolul, o data iau bazooka! Asa am ales azi! Toti jucatorii mei se antreneaza bine, depinde totul de strategie. Nu avem nici proba cantarului. La noi se cantaresc zilnic jucatorii. Nu e ca la box, e un cantar care se face zilnic", a spus Vintila.