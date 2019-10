FCSB - Dinamo 1-1 | "Nu vreau sa comentez arbitrajul, dar...!" Doua intr-o singura seara! Nistor a mai lovit o data cu o declaratie incredibila

Derby-ul dintre FCSB si Dinamo s-a terminat la egalitate, scor 1-1.

Denis Ciobotariu si Florinel Coman au fost marcatorii golurilor in derby-ul dintre FCSB si Dinamo care s-a incheiat la egalitate, scor 1-1. Dan Nistor a vorbit la finalul partidei si a oferit doua declaratii incredibile. Dupa ce a spus prima oara ca echipa sa a jucat cu 3 jucatori "sub, under 21", capitanul celor de la Dinamo a mai oferit o declaratie uluitoare.

"Nu vreau sa comentez arbitrajul, dar am avut doua penalty-uri, eu stiam doar de unul. Ati vazut si dumneavoastra, noi, cu poarta goala. Mai mare de atat, ce mai vrei? Asta este rezultatul, trebuie sa muncim mai mult si sa urcam in clasament", a declarat Nistor.

"Nu prea vreau sa discut. Am avut un penalty clar in prima repriza, toata lumea l-a vazut numai Istvan Kovacs nu l-a vazut, asta e. Noi am avut ocaziile cele mai mari. Azi am jucat cu trei jucatori sub under 21 si am aratat foarte bine", a fost prima declaratie a lui Nistor.