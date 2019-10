City si Chelsea si-au trimis oamenii la meci! TOTI ochii pe "Mbappe" Coman! Becali viseaza la SUPER LOVITURA de ZECI de milioane de euro

La derby au fost invitati scouteri de la mai multe cluburi importante din Europa.

Agentul Ioan Becali a venit pe National Arena cu angajati de la Manchester City si Chelsea. Cluburi din Italia, Spania, Olanda sau Belgia au avut de asemenea trimisi la derby-ul din Liga 1.



Gigi Becali, patronul FCSB, viseaza in continuare la un transfer de zeci de milioane de euro pentru echipa sa. Favoritii sai pentru o plecare pe bani multi: Florinel Coman si Dennis Man. Primul a dat gol si a fost cel mai periculos jucator din echipa lui Vintila pe toata durata meciului, in timp ce Man a aratat ca e inca departe de cea mai buna forma. Jucatorul folosit in banda dreapta a revenit recent dupa doua luni in care a stat pe margine din cauza unei accidentari.



Vestea ca Chelsea a fost sa vada meciul e pe placul lui Coman. Atacantul e fan al londonezilor. Chelsea are interdictie la transferuri pana vara viitoare, cand ar putea investi din nou masiv pentru a le ajunge din urma pe rivalele City si Liverpool.



"Sa dea gol si la nationala ca sa iau banii pe el"

Gigi Becali despre Florinel Coman dupa 1-1 cu Dinamo