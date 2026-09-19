FCSB a pierdut cu 0-5 pe terenul campioanei en-titre Universitatea Craiova. Al-Hamlawi a deschis scorul în minutul 29, apoi atacantul Universității a reușit „dubla” în prelungirile primei reprize. Cicâldău a făcut 3-0 în minutul 57, Elisor a înscris pentru 4-0 în minutul 69, apoi a stabilit scorul final în minutul 87.

Declarațiile lui Ștefan Târnovanu, după Universitatea Craiova - FCSB 5-0

La finalul celor 90 de minute, goalkeeper-ul roș-albaștrilor a venit la flash-interviuri și nu s-a ferit de cuvinte. Târnovanu s-a declarat dezamăgit de prestația echipei sale și consideră că aceasta s-a făcut de râs.

”Cred că cel mai umilitor nu e faptul că am luat cinci goluri, e faptul că dacă voiau să ne dea 10, ne dădeau 10. Arătăm jalnic și mi-e rușine. Mă gândeam că am luat cu Silkeborg 5 și 5 într-o săptămână, dar nu a fost așa. Nu știu ce e de făcut, mă bucur că vine pauza asta. E trist și grav ce se întâmplă.

De antrenat, ne antrenăm la fel, ce să facem? Să ne antrenăm 5 ore pe zi, 7 ore? Nu știu, dacă știam, făceam și eu mai mult, nu știu. A fost greu, dar am încercat să lucrez mai mult cu mine, am început să merg la psiholog.

(n.r. Pleacă Marius Baciu?) Am apucat să intru 5 secunde în vestiar și am ieșit.

(n.r. Ce ați vorbit la pauză?) Aveam două variante: să ieșim să întoarcem scorul, ori să ne facem de râs, a ieșit a doua variantă”, a spus Ștefan Târnovanu la finalul partidei.

În urma acestui rezultat, Universitatea Craiova urcă pe locul doi, cu 20 de puncte, la egalitate cu Dinamo, dar cu un meci în plus. Oltenii au un golaveraj superior față de ”câini” și se pot lăuda cu cel mai bun atac din campionat după zece runde, cu 24 de goluri marcate.

De partea cealaltă, FCSB rămâne pe locul zece, cu 12 puncte, la egalitate cu UTA Arad, iar după reluarea campionatului se va duela pe teren propriu cu Oțelul Galați.