Partida dintre Universitatea Craiova și FCSB a contat pentru etapa a 10-a din SuperLiga. Campioana en-titre a dominat autoritar duelul din Bănie, iar scorul a fost unul dur: 5-0 în favoarea elevilor lui Filipe Coelho.

Gigi Becali știe cine o va antrena pe FCSB

Meciul a început spectaculos, cu ocazii de ambele porți. Totuși, duelul s-a „rupt” în minutul 40, când Denis Drăguș a ieșit accidentat de pe teren. Dacă la acel moment era 1-0 pentru Universitatea Craiova, ceea ce a urmat a surprins total.

La scurt timp după fluierul final, Gigi Becali a confirmat că Marius Baciu va părăsi corabia. Omul de afaceri a expus că nu va mai ține cont de părerea suporterilor și va aduce un tehnician care să revitalizeze echipa. Printre numele enumerate au fost Ianis Zicu și Adrian Mutu.

„E posibil ca fotbalul să fie prea modern pentru mine. Adică poate sunt demodat pentru era asta din fotbal! E posibil să fiu! Dacă eu nu știu astea...

Asta o să fac (n.r. – să vorbească cu specialiști). Internet, Facebook, AI... nu mă interesează pe mine astea! Și nu vreau să mă ating de ele! Eu nu vreau! Crezi că n-aș putea? Mare lucru nu e, dar nu vreau, că nu vreau să-mi otrăvesc mintea.

(n.r. – Zicu, Mutu pot fi opțiuni?) Oricine poate fi antrenor la ora asta. Dar acum e vorba de averea mea, de banii mei și nu mai țin cont de nimic! Respect galeria, dar acum e vorba că nu mai pot să le fac lor pe plac, că nu am cum!”, a declarat Gigi Becali, la Digi Sport.