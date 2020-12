"M-am saturat sa vorbim de un an despre asta!" Subiectul care IL SCOATE DIN MINTI pe Poenaru! Ce a zis dupa meciul cu Dinamo

Academica Clinceni a remizat pe teren propriu cu Dinamo, 1-1, si incheie anul pe loc de playoff.

Ilfovenii sunt surpriza sezonului, dupa ce au obtinut doar doua infrangeri in Liga 1, una in prima etapa cu campioana CFR Cluj si a doua cu FCSB. Clinceni a acumulat 25 de puncte in 15 meciuri jucate si incheie turul campionatului pe loc de playoff.

La finalul partidei, Ilie Poenaru a vorbit despre jocul bun facut de echipa sa in acest sezon. Totodata, antrenorul iflovenilor s-a enervat in momentul in care a fost intrebat de licenta PRO.

"Era clar ca ne doream toate cele 3 puncte, e ok un punct dupa aspectul jocului. Am intalnit o echipa foarte buna. Imi felicit jucatorii pentru ca am revenit, am reusit sa luam un punct impotriva lui Dinamo.

E bine ca incheiem anul cu o remiza, sper ca jucatorii sa vina cu entuziasm, stim ca va fi un retur greu.

Multa lume nu a crezut, cred ca suntem echipa surpriza, o surpriza placuta, e meritul jucatorilor. Lucrurile se intampla cand ai atitudine, cand ai un vestiar puternic, un grup puternic, care isi doreste.

Media salariilor de la Clinceni e sub 5 000 de euro, bani putini, dar la timp. Sunt si bonsuri de performanta. In ziua de azi, e foarte greu sa dai salariile la timp, vedeti ce se intampla la alte echipe.

M-am saturat sa vorbim de un an de zile de aspectul asta, actul ala nu antreneaza. Nu cred ca un act rezolva problema din teren, de la antrenamente. E vorba de munca si de sacrificiul pe care eu si staff-ul meu le facem. Tot ceea ce inseamna strategie vine de la mine, dar am spus-o, cu foarte multa seriozitate si linistea de la club putem lucra si gestiona campionatul",a spus Ilie Poenaru la finalul partidei.