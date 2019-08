"M-a sunat cineva sa ma intrebe de Coman, o echipa foarte importanta!" Mbappe Coman, ar putea ajunge la o echipa mare:"Il au sub lupa"! Anuntul momentului

O echipa din campionatul Portugaliei se intereseaza de Florinel Coman.

Marius Niculae a dezvaluit ca o echipa mare din Portugalia este interesata de Florinel Coman si nu este neaparat vorba dee Sporting Lisabona. Coman este unul dintre pariurile lui Gigi Becali, despre care a spus de multe ori ca va pleca pe o suma mare de la FCSB.

"Chiar m-a sunat cineva din Portugalia, il urmaresc pe Florinel Coman, il au sub lupa. E o echipa importanta, nu pot sa dau nume. O echipa importanta, nu neaparat Sporting. Sunt mai multe echipe care il urmaresc si mi-au cerut detalii despre Florinel Coman, cum este ca om, caracter.

A facut un campionat european foarte, foarte bun, la FCSB face diferenta. Mai are nevoie sa mai puna putina forta pe el, pentru ca afara se cere, trebuie sa tii la tavaleala. Chiar a crescut foarte mult in ultimul timp si uite ca a ajuns in atentia unor cluburi mari din Europa. Acum depinde numai de el daca va continua asa si confirma", a spus Marius Niculae la Telekomsport.

Marius Niculae:"Nu putem cere sume foarte mari"



Fostul atacant al celor de la Sporting si al celor de la Dinamo a declarat ca este greu ca un eventual transfer sa se realizeze pentru Coman, in conditiile in care Gigi Becali ar cere o suma foarte mare.

"Ianis Hagi pe ce suma a plecat? 4 milioane si ceva, cam acela ar fi si un pret real al lui Florinel Coman, cu toate ca Gigi o sa ceara 10-15 milioane. Dar trebuie sa ne uitam la campionatul Romaniei. Jucam grupe de Champions League ? Nu. Atunci e clar ca nu putem sa cerem sume foarte mari , pentru ca oamenii vor sa ii vada in aceste competitii, unde e alt nivel. Daca confirma acolo, atunci merita investitia. Steaua nu a mai vandut pe atatea milioane de cand nu a mai jucat in grupele Europa League", a mai spus Niculae.

Becali:"Avem jucatori mari"



Inainte de meciul cu Mlada, Becali a declarat ca Man, Coman si Vina sunt jucatori letali pentru FCSB.

"Avem jucatori mari, Coman, Tanase, Vina, sunt jucatori letali. Nu poti sa joci impotriva lor, te distrug", a declarat Becali la PRO X.